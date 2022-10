Jayson Tatum et Jaylen Brown font déjà l’histoire !

Pour le lancement de la saison, le duo des Boston Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown, a affolé les compteurs avec 70 points inscrits.

Les Boston Celtics ont parfaitement débuté la saison avec une victoire contre les Philadelphia Sixers (126-117). Pour faire la différence, la franchise du Massachussetts a pu compter sur les performances XXL de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Les deux talents des Celtics ont tous les deux marqué 35 points. Pour retrouver la trace d'une telle performance (70 points pour un duo) en NBA pour un début de saison, il faut remonter à 1969. L'association concernée ? Wilt Chamberlain et Jerry West.

C'est dire la copie rendue par Tatum et Brown.

"C'était juste dans le rythme de la rencontre. Souvent, nous n'appelons pas nécessairement le ballon, si nous le faisons, c'est parfois un peu au hasard. Mais il s'agit de faire une course 'en sacrifice' pour permettre à l'autre d'être ouvert, de passer un bon tir pour un super tir, de sortir en transition. Le ballon est toujours une récompense au basket, et les gars nous font confiance pour faire le bon choix. Parfois ça peut être pour nous-mêmes ou pour les autres, donc je pense que c'était juste dans le rythme du match", a répondu Jayson Tatum.

Avec le parcours de Boston l'an dernier, les deux leaders de l'équipe ont accumulé de l'expérience. Et respectivement à 24 et 25 ans, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont la volonté de passer un nouveau cap.

Trois mois après, Jayson Tatum avoue avoir joué blessé en playoffs