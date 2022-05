Jayson Tatum s’est sublimé face à la menace d’une élimination

Un match référence dans la carrière de Jayson Tatum. A 24 ans, le joueur des Boston Celtics a réalisé une performance XXL pour permettre la victoire des siens contre les Milwaukee Bucks (108-95) lors du Game 6 en Playoffs. Ainsi, son équipe se retrouve à égalité (3-3) dans cette série.

Auteur de 46 points dont 26 en seconde période (16 dans le dernier quart-temps), le natif de Saint-Louis a été tout simplement monstrueux. Au moment du retour des Bucks dans le money-time, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités pour faire la différence.

Un état d'esprit expliqué par Tatum après la partie.

"Ma motivation pour ce match ? Je savais que si nous perdions, notre saison se terminait. Vous savez, j'étais excité de jouer. Game 6. C'était un grand moment pour nous tous, pour l'équipe et moi, pour savoir comment nous allions réagir.

Après la défaite au Game 5, il y avait ensuite deux options : nous souder ou nous briser. Et je pense que nous avons donc montré beaucoup de ténacité et de progrès. En venant ici et en obtenant la victoire à l'extérieur afin d'avoir juste une chance", a ainsi résumé Jayson Tatum devant les médias.