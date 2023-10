Jayson Tatum aussi avec Team USA à Paris en 2024 ?

Avengers, assemble. LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry ont donné le ton en annonçant leur intention de guider Team USA aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. D'autres géants NBA suivent le mouvement. Notamment Joel Embiid, qui a annoncé hier son choix de défendre les Etats-Unis et non le Cameroun ou la France, les deux autres sélections qu'il était susceptible de rejoindre. Jayson Tatum serait lui aussi partant pour l'aventure dans la capitale française.

Jayson Tatum said he wants to play for Team USA at the Olympics next summer. — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) October 5, 2023

L'ailier des Boston Celtics a déjà joué pour le Team USA lors de la Coupe du Monde 2019, un échec, puis aux Jeux de Tokyo en 2021. Avec cette fois-ci la médaille d'Or à la clé. Les Américains se veulent en reconquête après avoir terminé quatrième du Mondial aux Philippines en septembre dernier mais ils sont champions Olympiques en titre et ils comptent donc débarquer avec du lourd à Paris. En plus de KD, Bron, Steph, Embiid ou encore Jayson Tatum, Devin Booker et d'autres stars auraient manifesté un intérêt pour la compétition. Aura-t-on le droit à une nouvelle Dream Team sur le sol français ?

Joel Embiid a choisi Team USA pour les Jeux Olympiques !