Le Jazz a deux cibles prioritaires pour oublier la blessure d’Ingles

Le Utah Jazz a connu un gros coup dur avec la blessure de Joe Ingles. Victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou, l'ailier sera absent pour l'intégralité du reste de la saison. Avec la fin de son contrat au terme de cet exercice, l'avenir de l'Australien s'annonce très incertain.

Mais dans l'immédiat, la franchise de Salt Lake City doit réagir. Avec la volonté de rester compétitif autour du duo Donovan Mitchell - Rudy Gobert, le Jazz va chercher à se renforcer au poste 3 avant la deadline des trades (10 février).

Et d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O’Connor, Utah pense sérieusement à Jerami Grant et Harrison Barnes. Les deux hommes correspondent aux critères fixés par le Jazz à ce poste : de l'adresse à longue distance et de la défense.

Pourtant, ce sont deux cibles ambitieuses. Les Detroit Pistons sont gourmands pour Grant, qui suscite de nombreux intérêts. Et Barnes ne sera pas bradé par les Sacramento Kings. Récemment, les noms de Robert Covington et Terrence Ross sont également sortis.

Pour le coup, les joueurs des Portland Trail Blazers et du Magic Orlando incarnent des pistes plus faciles à boucler. Mais le Jazz, avec des objectifs élevés, ne s'interdit rien...

L’eau ça mouille et Rudy Gobert est le seul joueur indispensable du Jazz