Jerami Grant, les Lakers recalés par les Pistons ?

Jerami Grant incarne l'un des noms à surveiller à l'approche de la deadline des trades. Avant le 10 février, l'ailier des Detroit Pistons risque de bouger. En tout cas, son profil suscite un énorme intérêt en NBA avec de nombreuses franchises sous le charme.

Et parmi les équipes intéressées, on retrouve notamment les Los Angeles Lakers. D'après les informations du journaliste Marc Stein, les Angelenos sont déjà passés à l'offensive pour l'ancien talent de l'Oklahoma City Thunder.

Pour trouver un accord avec l'écurie de Motor City, les Lakers ont proposé Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn et un choix au premier tour de la Draft NBA 2027. Sur le papier, les Californiens peuvent difficilement assembler un package plus intéressant.

Mais il n'a pas été suffisant pour les Pistons ! En effet, les dirigeants de Detroit ont repoussé cette offre. Avec l'énorme concurrence sur ce dossier, Grant peut-il permettre à son équipe de récupérer des meilleurs atouts ? Il s'agit de l'avis de sa direction.

Si cette nouvelle se confirme, elle incarne une mauvaise nouvelle pour les Lakers. Malgré la meilleure proposition possible, Los Angeles se montre incapable de boucler un trade intéressant. Et pourtant, cette formation a cruellement besoin de renforts. Et Jerami Grant représente probablement le meilleur joueur disponible...

