Jérémy Gohier, 14 ans, mesuré entre 2,22 m et 2,29 m, serait plus grand que Wembanyama (désormais listé à 2,26 m). Le Canada tient son nouveau géant. La planète scouting ouvre grand les yeux.

Il s’appelle Jérémy Gohier, il a 14 ans, et la toise s’affole : plusieurs sources le donnent entre 2,22 m (7’3”) et 2,29 m (7’6”). Autrement dit, déjà plus grand que Victor Wembanyama, officiellement listé à 2,26 m (7’5”) cette saison par les Spurs. Ce n'est pas une surprise puis qu'il y a un an, on vous en parlait déjà et il mesurait 2,21m...

Le phénomène vient du Québec (Laval/Montréal), enchaîne les sujets TV et les vidéos virales, et dunke sans forcer contre des adversaires souvent plus âgés. Au printemps, la télé canadienne parlait d’un ado à 7’4 déjà courtisé “partout dans le monde”, avant que FIBA ne le présente cet été comme le “dernier géant du Canada”… à 7’6. Oui, à quatorze ans.

La comparaison avec Victor Wembanyama est inévitable, et un peu cruelle pour les cintres. Le plus flippant, c’est l’écart de taille dès maintenant. S'il grandit encore pendant 3 ou 4 ans, où va-t-il s'arrêter ?

Pour le reste, on garde la tête froide : à cet âge-là, la priorité s’appelle coordination, charge physique, technique. Mais on peut parier sans trop trembler que les recruteurs NCAA ont déjà créé un dossier “Gohier”, avec alertes activées.

They’re the SAME AGE… 😭💀 7’5” 8th grader Jeremy Gohier was moving different at MSHTV Camp 🚨😤 @MSHTVOfficial pic.twitter.com/5IbXPYwPcW — SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) October 6, 2025