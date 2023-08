Pourquoi les Celtics n’ont pas récupéré Jimmy Butler

Les meilleurs transferts sont parfois ce qui ne se font pas. Il aurait fallu mettre cette phrase entre guillemets puisque c’est mot pour mot ce qu’a prononcé Danny Ainge, invité du podcast « Knuckleheads. » L’ancien Président des Boston Celtics, désormais au Utah Jazz, est réputé pour son sens des négociations en ayant notamment réussi quelques superbes coups au long de sa carrière de dirigeant. Mais il explique donc que certains de ses moves les plus marquants sont ceux qui n’ont pas abouti. Il fait notamment référence à son intérêt prononcé pour Jimmy Butler par le passé.

Danny Ainge revealed he tried trading for Jimmy Butler but Chicago wanted the draft picks that ended up becoming Jayson Tatum and Jaylen Brown

(h/t @PlayersTribune ) pic.twitter.com/0IcfSABMKA

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 15, 2023