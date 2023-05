Jimmy Butler n’a aucun doute : le Heat va se qualifier

Le Miami Heat va-t-il vraiment jouer avec le feu ? Sur cette Finale de la Conférence Est, Jimmy Butler et ses partenaires ont pris les commandes en remportant les trois premiers matches. Problème, les Floridiens viennent de perdre les deux suivants.

La nuit dernière, les Boston Celtics, vainqueurs du Game 5 (110-97), se sont encore donnés le droit de croire à un exploit en revenant à 2-3. Avant un Game 6 à domicile, les hommes d'Erik Spoelstra restent les grands favoris. Après tout, jamais une équipe a subi une remontée après un 3-0.

Et de son côté, Butler, présent en conférence de presse, n'a absolument aucun doute.

"Pourquoi je suis toujours confiant ? Car les deux derniers matches ne correspondent pas à ce que nous somme. Nous avons arrêté de jouer en défense à mi-chemin parce que nous ne rentrons pas les tirs que nous voulions rentrer.

Mais c'est facilement corrigeable. Il suffit de sortir et de jouer plus dur dès le début. Comme je le dis toujours, tout va nous sourire et nous allons rester très, très, très cohérents, en sachant que nous allons gagner le prochain match.

Nous devons simplement mieux jouer Mieux commencer le match, avec les titulaires, leur rendre la tâche plus difficile. Ils sont dans un rythme depuis le début du match. Mais nous resterons toujours positifs, sachant que nous pouvons gagner cette série et que nous le ferons. Nous devrons juste la terminer à la maison", a répondu Jimmy Butler.

Le Heat n'a effectivement aucune raison de paniquer. L'équipe a toujours le contrôle de cette série. Et avant une rencontre à la maison, Miami a simplement besoin d'une victoire. Mais Jimmy Butler et les siens doivent tout de même se méfier : les Celtics ne sont pas morts.

Tyler Herro sera-t-il de retour à temps pour les Finales NBA avec le Heat ?