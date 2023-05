On annonçait initialement quatre à six semaines d’absence pour Tyler Herro, victime d’une fracture aux doigts de la main droite après le match 1 face aux Bucks, et nous y voilà. L’arrière du Heat entame doucement son processus de retour sur le terrain. Alors, pourra-t-il affronter Denver si Miami valide bien son ticket pour les Finales NBA ?

Le sixième homme de la saison 2021-2022 a été autorisé à s’entraîner sans contact, d’après le Sun Sentinel. Il peut donc recommencer à utiliser sa main droite, celle avec laquelle il tire, ce qui constitue un premier pas vers la reprise. Herro est encore loin de pouvoir rejouer avec son équipe, bien qu’il lui reste encore du temps.

Si Miami va en Finales, Pat Riley validera une stat totalement folle

Jeudi, cela fera cinq semaines que le joueur a été opéré de la main, le 21 avril, après avoir plongé pour un ballon contre Milwaukee quelques jours plus tôt. Quoiqu’il arrive, les Finales ne commenceront pas avant le 1er juin, ce qui signifie que le Heat pourrait bénéficier d’une semaine de repos en remportant le Game 5 face aux Celtics jeudi. Ce délai pourrait éventuellement permettre à Tyler Herro de revenir s’il en est capable, mais cela semble tout de même peu probable.

Au Heat, une question de précautions et de raison

Miami devrait prendre beaucoup de précautions avec Herro, qui a signé un contrat de quatre ans pour 130 millions de dollars avant le début de la saison. Pat Riley et son front office ne prendront probablement pas le risque d’aggraver sa blessure.

Il faut aussi dire qu’Erik Spoelstra s’en est jusqu’ici bien sorti sans lui. En comptant davantage sur Max Strus et Gabe Vincent notamment, l’entraîneur a réussi à maintenir une rotation cohérente même en l’absence de l’un de ses meilleurs éléments. Au point que le Heat n’est plus qu’à une victoire des Finales NBA, après avoir éliminé le favori des bookmakers au premier tour, et avec un sérieux avantage (3-1) contre son successeur de Boston.

Réintégrer Tyler Herro à l’équipe pourrait déstabiliser un collectif qui tourne déjà à merveille autour de Jimmy Butler. Mais si celui-ci termine rapidement le travail face aux Celtics, la pause avant les Finales NBA pourrait permettre à l’effectif d’accorder ses violons en faisant une place à leur jeune soliste dans l’orchestre. Il ne faudra pas compter sur son retour, mais la question reste en suspens.

Jayson Tatum flambe, un miracle est-il possible pour Boston ?