Tyler Herro a peut-être joué son premier et dernier match de playoffs avec Miami cette saison. L'arrière du Heat s'est blessé contre Milwaukee et manquera au moins 1 mois.

Le Miami Heat est sur un petit nuage ce lundi. Les Floridiens ont remporté le game 1 de leur série face aux Milwaukee Bucks en terre ennemie et en collant 130 points aux favoris des bookmakers. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le Heat, jusqu'à ce que les résultats des examens passés par Tyler Herro à la sortie du match soient connus.

Le 6e homme de l'année 2022, pion essentiel de l'attaque de Miami, s'est bien fracturé deux doigts de la main droite, celle avec laquelle il shoote, d'après Chris Haynes de Bleacher Report. Herro, qui s'est jeté au sol pour disputer un ballon, manquera de 4 à 6 semaines de terrain. Il est donc fort possible, même si le Heat venait à provoquer un séisme en sortant Milwaukee, que l'on ne revoit plus l'ancien arrière de Kentucky avant la saison prochaine. Pour que cela se produise, il faudrait que le Heat aille loin. Très loin. On ne veut pas parier contre Jimmy Butler et une équipe coachée par Erik Spoelstra, mais ça semble tout de même un peu compromis malgré cette victoire au Wisconsin.

Cette saison, Tyler Herro a tourné à plus de 20 points, 5 rebonds et 4 passes, confirmant son importance dans ce groupe. Les Bucks ont leurs propres pépins, Giannis Antetokounmpo ayant quitté le game 1 prématurément après s'être blessé au dos...

CQFR : Les Clippers, les Lakers et le Heat créent la surprise !