L’image de la nuit : Jimmy Butler bloque Devin Booker pour la gagne

Quand il reste dix secondes à jouer et le « game on the line », les Phoenix Suns veulent évidemment donner la balle à Devin Booker. Et c’est ce qu’ils ont fait. Sauf qu’avec dix secondes à jouer et un petit point d’avance, le Miami Heat veut voir Jimmy Butler en défense sur l’arrière All-Star. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Un scoreur d’élite contre un stoppeur d’élite. Un duel au sommet, le temps d’un tir en suspension… bloqué par Butler. Pour la gagne.

Sealed the game with that #HEATCulture defense, of course pic.twitter.com/0HBbebRyfO — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 15, 2022

C’est l’une des plus belles actions de la soirée, voire même l’image de la nuit en NBA. Le Heat s’est donc imposé de justesse contre les Suns (113-112) après avoir compté 13 points de retard dans le quatrième quart-temps. Jimmy Butler n’a marqué « que » 16 points mais, comme à son habitude, il a trouvé d’autres moyens d’aider son équipe. Avec notamment 13 rebonds, 7 passes mais aussi cette défense décisive sur Booker. Un patron.

