Jimmy Butler vs Grant Williams, le trash-talk qui a tout changé…

On le sait, dans un match de basket, le momentum peut changer sur une action anodine. A 6 minutes et 37 secondes du terme du Game 2 des Finales de la Conférence Est, Grant Williams a planté un panier primé pour permettre aux Boston Celtics de prendre 9 points d'avance face au Miami Heat (96-87). Un tir réussi sur la tronche de Jimmy Butler.

Et forcément, dans le feu de l'action, l'ailier-fort des Celtics s'est senti poussé des ailes. Fidèle à sa forte personnalité, Williams a donc chambré Butler. De quoi impressionner le leader floridien ? Pas vraiment. Avec une moue, l'ex-joueur des Chicago Bulls a eu l'air plutôt amusé par ce petit jeu.

Sur la possession suivante, la réponse n'a pas tardé à arriver. Une isolation face à Williams. Une pénétration pour obtenir un "and-one". Puis une petite confrontation, tête contre tête, simplement pour faire un rappel.

Things are getting heated in Boston 😳 pic.twitter.com/3lwR5jvyrg

Et si jamais Williams avait encore un doute : Butler a pris les commandes du money-time par la suite. 9 points au total après cet incident pour permettre aux siens de reprendre l'avantage et de finalement l'emporter (111-105). En conférence de presse, la star du Heat a accepté de revenir sur cet accrochage.

Et cela me fait sourire. C'est vrai, quand les gens me parlent. Je me dis : 'Bon, je suis un bon joueur si vous voulez me parler parmi tous ceux à qui vous pouvez parler'. C'est juste de la compétition. Je le respecte. Il joue un rôle important dans ce qu'ils essaient de faire.

"Oui, cela m'a stimulé. Mais c'est la compétition dans toute sa splendeur. Il a mis un panier important et a commencé à me parler. J'aime ça, je suis d'accord. Cela m'incite à m'impliquer davantage. Cela me pousse à vouloir gagner encore plus.

Avec le caractère de Butler et sa forme incroyable durant cette campagne de Playoffs, Grant Williams n'a pas eu l'idée du siècle en le provoquant. Mais de son côté, le joueur de 24 ans a totalement assumé son comportement.

"Je crois qu'il a dit quelque chose et j'ai juste répondu. Je suis un compétiteur et je vais me battre. Il a pris le meilleur sur moi ce soir, et au final, c'est par respect, parce que je ne vais pas m'enfuir. Ma mère m'a toujours appris, et mon père aussi, on se fait botter le cul, mais on ne revient pas à la maison tant qu'on ne s'est pas battu à nouveau.

Soit tu reviens avant de mourir, soit tu reviens et tu gagnes, et je ne veux pas mourir dans ces Finales. Je suis prêt à gagner. Je suis prêt à revenir et à aborder le troisième match avec une meilleure mentalité, et je sais que cette équipe l'est aussi", a assuré Grant Williams.