Jimmy Butler met un point à Carlos Alcaraz à l’US Open

Jimmy Butler est le nouveau numéro 1 au classement ATP. Bon peut-être pas, mais l’ailier du Heat a tout de même réussi à marquer un point face à Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, sur le court de l’US Open.

Lors d’un match d’exhibition entre l’Espagnol et Frances Tiafoe, le joueur NBA a fait irruption sur le central. Déguisé en ramasseur de balle, il s’est mis à son poste, se faisant bien remarquer par le public. Tout avait été soigneusement préparé, avec un entraînement en amont pour travailler les fondamentaux du ramassage de balle.

Jimmy Butler, l’héritier de la "Mamba Mentality" de Kobe Bryant ?

Jimmy Butler a s’est saisi de la raquette de Tiafoe, un ami et un fan de NBA. En tant qu’amateur de tennis, l’athlète ne s’est pas dégonflé — déléguant tout de même le service à Alcaraz. Bien qu’étant à des années-lumière du niveau de son adversaire, il a su saisir l’opportunité offerte (très gratuitement) par les largesses (charité) de celui-ci pour glaner un point, sous les applaudissements du public.

Jimmy Butler just showed the world how to beat Carlos Alcaraz 👀 pic.twitter.com/k8WJYlY5Xh

