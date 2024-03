Jimmy Butler avait parlé, les Pelicans n’ont pas oublié…

Les New Orleans Pelicans ont battu le Miami Heat (111-88) la nuit dernière et n'ont pas manqué de rappeler les propos de Jimmy Butler.

Le 23 février dernier, le Miami Heat et les New Orleans Pelicans ont disputé un match tendu (106-95). Après une faute de Kevin Love sur Zion Williamson, la situation avait dégénéré, initialement entre Jimmy Butler et Naji Marshall, puis entre José Alvarado et Thomas Bryant.

Alors que les 4 joueurs avaient été expulsés, Butler n'avait pas eu peur de provoquer ensuite dans les médias. Assurant que Miami était "une meilleure équipe", l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves avait annoncé la victoire à venir des siens.

Sans surprise, après la défaite du Heat (88-111) la nuit dernière, il a été ciblé. Les Pelicans ont ainsi célébré ce succès en le citant : "Nous sommes tout simplement une meilleure équipe". Avant de supprimer son message, Marshall avait relayé la vidéo de son adversaire : "Mon son ne fonctionne pas il a dit quoi ????".

"Ils avaient dit des choses dans les médias. On a entendu tout ça et on voulait vraiment répondre", a confirmé l'entraîneur Willie Green.

Clairement, les Pelicans n'avaient oublié cette histoire. Du côté de Miami, Butler n'a pas démérité sur le plan individuel. Mais collectivement, il n'y avait clairement pas la même envie. Avec cette motivation supplémentaire, New Orleans avait un compte à régler.

