Les résultats de la nuit, notamment celle d'Anthony Davis

Celtics @ Pistons : 129-102

Thunder @ Raptors : 123-103

Pelicans @ Heat : 111-88

Cavaliers @ Timberwolves : 91-104

Grizzlies @ Spurs : 99-97

Pacers @ Warriors : 123-111

Clippers @ Trail Blazers : 125-117

76ers @ Lakers : 94-101

Anthony Davis et les Lakers stoppent une série de 4 ans !

- Les Los Angeles Lakers n'avaient plus gagné face aux Philadelphia Sixers depuis le 3 mars 2020. Battus sur les 7 derniers matches face à cette équipe, les Californiens ont brisé cette série en l'emportant (101-94) la nuit dernière.

Auteurs respectivement de 23 points et 20 points, Anthony Davis (19 rebonds) et LeBron James (8 rebonds, 6 passes décisives) ont été déterminants dans le money-time. L'intérieur a inscrit 9 points dans le dernier quart-temps, alors que le King a marqué 11 points pour faire la différence.

En face, Tyrese Maxey (27 points) continue de se démener en l'absence de Joel Embiid. Mais ses efforts, avec Kelly Oubre Jr (19 points) et Tobias Harris (16 points), n'ont pas été suffisants. A noter que D'Angelo Russell a battu le record de paniers primés sur une saison aux Lakers (Nick Van Exel à 183 en 1994-1995).

Ice in his veins. Name in the history books. DLo now holds the title for MOST THREES in a SINGLE SEASON in Lakers HISTORY. pic.twitter.com/0IFD0HfMzZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 23, 2024

- Dans la lutte pour le Play-in, les Lakers ont d'ailleurs profité de la défaite des Golden State Warriors ! Toujours aussi irréguliers, les Dubs ont chuté, à domicile, face aux Indiana Pacers (123-111). Le duo Tyrese Haliburton (26 points, 11 passes décisives) - Pascal Siakam (25 points, 16 rebonds) a été particulièrement solide.

Les deux hommes ont notamment fait la différence dans le troisième quart-temps (36-21). Pour créer l'écart, Haliburton et ses partenaires ont passé un 11-0 déterminant aux Warriors. Sérieux défensivement avec 5 contres, Myles Turner (14 points, 10 rebonds) est d'ailleurs devenu le meilleur contreur de l'histoire de la franchise (1246 devant Jermaine O'Neal).

Sans être en grande réussite (9/24 aux tirs), Stephen Curry a bien tenté de maintenir son équipe dans le coup. Tout comme Klay Thompson (17 points). Mais la défense de Golden State n'a pas été à la hauteur. 10ème à l'Ouest, Golden State a seulement 2 victoires d'avance sur les Houston Rockets, actuellement à la 11ème place.

Draymond Green fustige la forme des Warriors à domicile

Jaren Jackson Jr glace les Spurs, les Wolves toujours présents

- Dans la saison galère des Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr a le mérite de ne rien lâcher. La nuit dernière, l'intérieur a donné la victoire aux Memphis Grizzlies sur le parquet des San Antonio Spurs (99-97). Auteur de 28 points, Jackson Jr a surtout marqué le panier de la victoire à 1,2 seconde de la fin.

Sur le match, le pivot a eu un gros duel à livrer face à Victor Wembanyama : 31 points, 16 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres (+15 en différentiel). Avec Devin Vassell (27 points) et Tre Jones (16 points) pour l'épauler, le Français a eu de bons moments.

Cependant, il faut aussi noter sa maladresse : 3/12 à trois points et surtout 7 ballons perdus. Globalement, les Spurs ont été d'ailleurs terribles derrière l'arc : 7/38.

JJJ goes to work in the clutch to give the Grizzlies the lead with 1.2 seconds left in the 4Q! Grizzlies-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/le5yOD2pfH pic.twitter.com/wpFtHCfl6V — NBA (@NBA) March 23, 2024

- Même sans Karl-Anthony Towns, blessé, les Minnesota Timberwolves s'accrochent avec un succès face aux Cleveland Cavaliers (104-91). Avec le retour de Rudy Gobert (9 points, 15 rebonds), les Wolves ont livré un match accroché pour rester dans la course à la première place à l'Ouest.

Malgré un Anthony Edwards relativement "discret" (16 points, 13 rebonds), Minnesota a pu compter sur Mike Conley (21 points) et Naz Reid (18 points) pour faire des différences. Trop maladroits à longue distance (7/29), les Cavs ont eu du mal à rivaliser sur la durée sans Donovan Mitchell, Evan Mobley ou encore Max Strus.

Darius Garland (19 points à 8/21 aux tirs) a fait de son mieux. Tout comme Jarrett Allen (15 points, 13 rebonds) à l'intérieur. Mais ce n'est pas suffisant contre l'une des meilleures équipes de la saison régulière.

Le Thunder assure, les Pelicans toujours solides

- Justement, dans cette lutte au sommet à l'Ouest, l'Oklahoma City Thunder a été sérieux sur le parquet des Toronto Raptors (123-103). Avec une performance simplement correcte de Shai Gilgeous-Alexander (23 points à 9/20 aux tirs), le Thunder a surtout fait la différence sur le plan collectif.

Avec 7 joueurs à au moins 10 points, OKC a récité son basket tout au long de la partie. Chet Holmgren (18 points, 10 rebonds) et Jalen Williams (20 points) ont été particulièrement bons pour créer l'écart.

Malgré les efforts de Gradey Dick (21 points) et de Kelly Olynyk (16 points), les Raptors, décimés (Immanuel Quickley, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, RJ Barrett, Chris Boucher et Gary Trent Jr absents), n'avaient pas les moyens de s'accrocher.

Jokic vs SGA, le duel à distance pour le MVP ?

- Un rebond rapide pour les New Orleans Pelicans. Après un dernier affrontement tendu entre les deux équipes, les Pelicans ont pris le meilleur sur le Miami Heat (111-88). Avec 30 points, CJ McCollum a montré la voie à ses partenaires.

Sans Brandon Ingram, blessé, Zion Williamson (4 points) a été extrêmement discret en 25 minutes. Mais les Pelicans, avec notamment un bon José Alvarado (17 points) ont, petit à petit, largué une formation de Miami peu inspirée.

Offensivement, les Floridiens ont été en grande difficulté (13/47 à trois points). Bam Adebayo (12 points, 10 rebonds) a eu du mal à s'exprimer, alors que Jimmy Butler (17 points) a légèrement surnagé.

Les Celtics et les Clippers font le boulot

- Sans surprise, les Boston Celtics n'ont pas tremblé sur le terrain des Detroit Pistons (129-102). Pour signer une 8ème victoire consécutive, le leader de la NBA n'a pas tremblé avec 33 points pour Jaylen Brown.

Leader en l'absence de Jayson Tatum, l'arrière s'est amusé avec une belle adresse (13/19). Supérieurs collectivement, les Celtics ont déroulé dès le deuxième quart-temps avec les apports de Peyton Pritchard (20 points), Derrick White (19 points) ou encore Kristaps Porzingis (19 points).

En face, James Wiseman (24 points, 9 rebonds) a eu le mérite de peser à l'intérieur. Mais diminués par des blessures, les Pistons ont vite cédé... A noter les 6 points d'Evan Fournier (3/7 aux tirs) en 28 minutes.

Cookies & Cream on the link up 🔗 pic.twitter.com/K38ICLIWrk — Boston Celtics (@celtics) March 22, 2024

- Enfin, les Los Angeles Clippers, mis sous pression par les New Orleans Pelicans pour la 4ème place à l'Ouest, ont gagné face aux Portland Trail Blazers (125-117). Toujours sans Russell Westbrook, les Californiens se sont reposés sur leurs deux stars.

Paul George a été le grand artisan de ce succès avec 31 points, et Kawhi Leonard a été solide avec 22 points. Alors que James Harden (15 points, 10 passes décisives) a réalisé un double-double, il faut aussi noter le bon match de Scoot Herderson.

Malgré la 5ème défaite consécutive des siens, le rookie a compilé 24 points et 10 rebonds. Déjà sans Deandre Ayton, Portland a en plus perdu Anfernee Simons, touché au genou, au cours de la partie...

Il y a-t-il vraiment une équipe capable d’inquiéter Boston à l’Est ?