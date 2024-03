Draymond Green fustige la forme des Warriors à domicile

Les Golden State Warriors manquent cruellement de régularité sur cette saison. A domicile, Draymond Green et ses coéquipiers ont du mal à enchaîner les victoires. Après une récente série de trois défaites consécutives, les Dubs n'ont même plus un bilan positif au Chase Center : 17 victoires pour 18 revers.

Une situation inacceptable pour Green. Malgré la 10ème place de son équipe à l'Ouest, l'intérieur conserve de grandes ambitions. Et avant les Playoffs (et le Play-in), les Warriors doivent absolument se reprendre pour avoir la moindre chance.

"La défaite contre les Knicks est notre troisième consécutive à domicile, ce que je ne comprends pas. J'ai l'impression que nous jouions beaucoup mieux, avec une meilleure cohésion, à l'extérieur qu'à la maison. Et c'est un problème car cette semaine se répète encore et encore à domicile.

Nous savons tous ce qui est en jeu et ce qu'il y a à faire. Et si tu es capable d'aller à l'extérieur et gagner ces matches difficiles, alors tu dois être en mesure de rentrer à la maison et de dominer sur ton terrain.

Et pourtant nous sommes en 17-18 à la maison cette année, et honnêtement c'est inacceptable", a soufflé Draymond Green pour son podcast.

Le temps presse pour les Warriors afin de trouver la bonne formule. Après, en l'état, Golden State n'aura jamais l'avantage du terrain en Playoffs. Une bonne nouvelle pour une équipe plus performante à l'extérieur ?

