Jimmy Butler, le patron du Heat a encore tout laissé sur le parquet !

"C'est incroyable putain !" Kyle Lowry n'a pas cherché à édulcorer sa réaction face à la performance de Jimmy Butler. Touché au genou, l'ailier du Miami Heat venait pourtant de vivre trois dernières rencontres particulièrement compliquées.

Mais sur ce Game 6, face à la menace d'une élimination, il a sorti le grand jeu pour battre les Boston Celtics (111-103). Grâce à ce succès acquis au TD Garden, les Floridiens ont égalisé (3-3) et vont disputer un Game 7 déterminant à domicile.

Une performance XXL qui renforce encore le statut de Butler à Miami. Celui d'un patron hors-norme qui a décidément trouvé sa place dans une équipe taillée pour sa personnalité.

Jimmy Butler, un match dans l'histoire

C'est simple, sur ce match, le joueur de 32 ans était PARTOUT ! Omniprésent, il a finalement compilé 47 points, 9 rebonds, 8 passes décisives et 4 interceptions. Il s'agit, sans surprise, de son meilleur en carrière lors des Playoffs. Une prestation d'autant plus importante à ce stade de la saison, en finale de la Conférence Est, et dans un tel contexte, un match sous la menace d'une élimination.

D'ailleurs, Butler vient de réaliser la 7ème performance la plus prolifique de l'histoire de la Ligue pour un joueur confronté à une fin de saison. Devant lui, on retrouve des légendes comme Elgin Baylor ou encore Wilt Chamberlain.

Précieux pour montrer la voie aux siens en début de match, il a aussi sorti le grand jeu dans le money-time. Avec 17 points et des paniers essentiels dans les 12 dernières minutes, il a parfaitement endossé son rôle de leader.

"Jimmy a simplement apporté sa compétitivité. Il a imposé cette volonté forte : ne pas laisser perdre son équipe. C'est un grand compétiteur, il l'est vraiment. Vous pouvez le définir de la mauvaise manière de nombreuses façons différentes, mais sa volonté sera toujours au maximum. Il a vraiment marqué de son empreinte ce match", a admiré son coach Erik Spoelstra.

A l'image de ses performances dans la bulle à Disney pour mener le Heat en Finales NBA, Butler se dépouille sur le parquet pour viser un sacre.

La punchline de Jimmy Butler sur son style de jeu

Un genou en vrac, et alors ?

Pourtant, il ne faut pas l'oublier, le natif de Houston joue actuellement avec un genou capricieux. Lors du Game 3 de cette série, il a ainsi aggravé une blessure, déjà gênante, au genou. Diminué, il avait été l'ombre de lui-même sur les trois matches précédents.

Les Celtics ne le craignaient d'ailleurs plus du tout. Sauf que son réveil a été terrible pour Boston. Surmotivé par une discussion avec Dwyane Wade et relancé physiquement par un traitement agressif pour récupérer ses sensations, Butler a débuté cette partie avec une seule idée en tête : tout laisser sur le terrain.

"D-Wade ne m’appelle jamais à moins que ça ne soit vraiment nécessaire, et c’était le cas. Il m'a dit que je pouvais le faire. Que tout le monde s'en foutait de mon genou un peu abîmé. Que je devais continuer pour construire mon héritage. Ça représente tout pour moi, alors je te remercie D-Wade", a-t-il raconté, avant de poursuivre. "Je veux jouer au basket de la bonne façon. Je ferai tout ce que mon équipe et mes coéquipiers ont besoin que je fasse. Nous l'avons dit pendant toute la série, 'ce n'est pas encore fini'. On a le match 7 chez nous", a savouré Jimmy Butler.

Avec cet énergie, l'ex-talent des Minnesota Timberwolves peut renverser des montagnes. Son Game 6 a été héroïque. Mais est-ce que son genou va tenir pour lui permettre de renouveler une telle performance au Game 7 ? Le Heat croise les doigts. Mais une certitude est présente : Jimmy Butler va encore TOUT donner.

