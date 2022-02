Jimmy Butler aimerait voir plus de bagarres en NBA

Ça ne fait aucun doute que Jimmy Butler est un dur à cuire. Un guerrier des parquets avec un parcours de vie très difficile, depuis l’abandon de sa mère avant l’adolescence. C’est un « tough guy. » Il joue aussi de cette image. Exemple avec sa dernière déclaration.

« Il y a des rivalités. Mais je pense que le jeu a beaucoup évolué. Ils ne vous laissent plus vous battre. Personne ne va vous laisser faire ça. J’aimerai bien qu’on nous laisse un peu plus de libertés. On ne peut plus envoyer quelqu’un au sol, c’est direct faute flagrante. J’aimerai bien revenir à cette époque », confie l’arrière All-Star du Heat.