Jimmy Butler, un retour de patron comme si de rien n’était

Jimmy Butler s'est même permis de danser... Touché à la cheville lors du Game 1, l'arrière du Miami Heat avait été contraint de déclarer forfait pour le Game 2 perdu face aux New York Knicks. De retour pour le Game 3, l'ex-joueur des Chicago Bulls n'a pas eu l'air diminué.

Tranchant depuis le début des Playoffs, il a ainsi été le grand artisan du large succès (105-86) de son équipe. Auteur de 28 points, Butler a, encore une fois, montré la voie à suivre à son équipe. Et le leader de 33 ans a tenu le choc sur le plan physique.

"Je me sens bien. Il a fallu beaucoup de récupération et s'assurer que je pouvais bouger, c'est sûr. J'ai une équipe formidable derrière moi, que les gens ne voient pas, qui est toujours là pour moi et qui s'assure que j'ai tout ce dont j'ai besoin pendant que je ne suis pas sur le terrain pour récupérer", a souligné Butler pour ESPN.

"En ce moment, il est sur sa lancée. Il joue à un niveau jamais atteint. Le truc, c'est qu'il faut lui laisser de l'espace. Une fois qu'il est en tête-à-tête avec l'intérieur, j'ai l'impression que c'est soit un panier, soit une faute. Mon travail est donc facile : faire en sorte qu'il soit libre", a résumé son partenaire Bam Adebayo.