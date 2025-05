Jimmy Butler, toutes les vérités de Pat Riley

La saison 2024-2025 a été animée par le feuilleton Jimmy Butler au Miami Heat. Après un divorce houleux entre les deux camps, l'arrière a finalement pris la direction des Golden State Warriors en février. Mais le feuilleton a traîné pendant plusieurs mois et a clairement eu un impact sur l'exercice des Floridiens.

L'origine des tensions entre les deux parties ? Le refus, de la part du boss Pat Riley, d'offrir une prolongation de contrat à la star au terme de la saison 2023-2024. A partir de ce moment-là, la situation a totalement changé à Miami.

Et si Butler a retrouvé vie, aux Warriors, après son trade, le Heat n'a pas vraiment réussi à reprendre le fil de cet exercice. En conférence de presse, Riley a ainsi pris le temps de lâcher ses vérités sur ce dossier.

"Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé avec Jimmy a eu un impact considérable sur notre équipe. C'est d'ailleurs à moi qu'incombe la responsabilité. Je le prends donc sur moi. Après, ce qui s'est passé pendant la saison régulière, je ne veux pas vraiment en parler. Mais il n'y a aucun doute concernant l'impact sur l'équipe.

Sur la dernière année et demie, ce n'était plus la même chose. Il a été blessé. (...) Je ne vais pas m'excuser d'avoir refusé de lui offrir une prolongation de contrat. Nous n'étions pas obligés de le faire. Et je ne pense pas que je devrais m'excuser pour ça...

C'est fini. C'est terminé. Je lui souhaite donc le meilleur. Bonne chance à lui. Et j'espère qu'au fond de son cœur, quelque part, il nous souhaite également bonne chance. (...) L'objectif, c'était de faire le meilleur deal possible. Nous étions vraiment concentrés avec une équipe (Phoenix), l'équipe de son choix. Mais ce n'était pas possible.

Donc, nous avons conclu l'accord qui nous semblait le meilleur pour nous aujourd'hui et pour l'avenir. Nous avons de jeunes joueurs. Et nous avons des joueurs dans la force de l'âge. Nos choix de draft sont en meilleur ordre qu'ils ne l'étaient.

Nous avons donc beaucoup de flexibilité. Le plan de cet été vient de là", a ainsi fait savoir Pat Riley.

A partir du moment où le Heat a écarté l'idée d'un avenir commun sur le long terme, la collaboration avec Jimmy Butler n'était effectivement plus possible. Et en laissant la situation pourrir sur plusieurs mois, Miami s'est tiré, sur le plan sportif, une balle dans le pied.

Dwyane Wade, sa critique sur la gestion du cas Jimmy Butler