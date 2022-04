Jimmy Butler, la victoire comme seul moteur

Le Miami Heat s'avance avec de grosses ambitions pour ces Playoffs 2022. Leaders de la Conférence Est au terme de la saison régulière, les Floridiens veulent se montrer à la hauteur de ce statut. Et après le sweep vécu contre les Milwaukee Bucks (0-4) l'an dernier dès le premier tour, Jimmy Butler et ses partenaires ont une revanche à prendre.

Car vexés par les critiques parfois réalisées sur leur parcours dans la bulle à Disney en 2020, les hommes d'Erik Spoelstra veulent prouver des choses. Et notamment Butler. Dans un contexte "normal", l'ancien des Chicago Bulls veut démontrer qu'il peut mener, en tant que leader, une équipe très loin en Playoffs.

Et dans son vocabulaire, "très loin" signifie une seule chose : la victoire finale.

La nuit dernière, Butler a ainsi montré la voie à suivre à ses partenaires. Avec 45 points, 5 passes décisives et 5 rebonds, l'arrière s'impose comme le grand artisan du succès du Heat (115-105) dans ce Game 2. Agressif - dans le bon sens du terme -, il n'a pas arrêté de provoquer la défense adverse.

Et face à lui, les Hawks n'ont pas réussi à trouver des solutions. Pour l'arrêter, ils ont simplement multiplié les fautes et Butler a fait un carnage sur la ligne : 11/12. Moins présent à l'origine des actions, le #22 du Heat s'adapte aux besoins de son équipe.

Avec Kyle Lowry pour gérer le tempo, Butler se lâche plus dans un rôle de finisseur.

"Je suis un joueur différent aujourd'hui par rapport à celui que j’étais à l’époque de la bulle. Je veux juste toujours jouer au basket de la bonne façon et faire tout ce qu'il faut pour aider cette équipe, cette organisation à gagner. C'est pour cela qu'ils m'ont amené ici.

Je ne suis pas aussi dominateur avec le ballon que je l'étais dans la bulle. Nous avons un meneur de jeu, et c'est Kyle, et j'aime qu'il soit mon meneur de jeu. Je dois juste aller sur le terrain et essayer de marquer. Et si je ne peux pas marquer, passe la balle.

Nous sommes une équipe différente, je suis un joueur différent", a insisté Jimmy Butler.