Udonis Haslem revient sur son embrouille avec Jimmy Butler

Les images ont fait le tour du monde. Le 24 mars dernier, l'arrière du Miami Heat Jimmy Butler a eu des échanges musclés avec son entraîneur Erik Spoelstra et son partenaire Udonis Haslem. Dans un moment délicat à l'époque, les Floridiens se sont bien repris depuis.

En effet, ils ont terminé la saison sur un bon rythme pour terminer à la première place de la Conférence Est. Avant le début des Playoffs, Haslem a accepté de revenir sur cette embrouille avec son coéquipier.

"Nous avons tous les deux dit que nous allions nous botter le cul. Je veux dire, c'était juste une situation comme une autre. Il y avait eu des hauts et des bas sur les matches précédents, avec donc de la frustration et de la tension.

Je voulais juste que nous soyons tous sur la même page, et en tant que capitaine et leader. C'était juste une situation où ça aurait pu aller dans les deux sens. J'aurais pu avoir un peu plus de sang-froid. Jimmy aurait pu avoir un peu plus de sang-froid.

Mais je pense qu'aucun d'entre nous regrette cette situation. Il suffit de voir le basket que nous jouons depuis. Il s'agissait d'un jour comme un autre à Miami", a ainsi relativisé Udonis Haslem pour Cari Champion.