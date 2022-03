Jimmy Butler, Udonis Haslem et Erik Spoelstra, c’était très chaud à Miami !

Lors d'un temps mort, les esprits se sont sérieusement échauffés entre Jimmy Butler, Udonis Haslem et Erik Spoelstra au Miami Heat.

La scène a déjà fait le tour du monde ! Lors de la défaite face aux Golden State Warriors (104-118), le Miami Heat a totalement perdu ses nerfs. Surtout Jimmy Butler visiblement. Au début du troisième quart-temps, les Floridiens ont totalement craqué en encaissant un 19-0.

Agacé par le visage de son équipe, le coach Erik Spoelstra a logiquement pris un temps-mort. Et à ce moment-là, l'entraîneur du Heat et son leader avaient visiblement des choses à dire. Sur une vidéo, on voit clairement le technicien floridien réagir à une phrase de son joueur.

"Quoi ? Tu crois putain que je vais me battre avec toi ?", a ainsi lancé Spoelstra.

En tout cas, les mots prononcés par Butler ont également provoqué la colère d'Udonis Haslem. Et contrairement à son coach, le vétéran de Miami n'a aucun problème avec une confrontation physique.

"Je vais te botter le cul", a répété Haslem.

Furieux de cette altercation, Spoelstra n'a pas lâché Butler, mais les autres joueurs du Heat ont calmé le jeu en séparant les trois hommes. En conférence de presse par la suite, l'entraîneur a minimisé cet incident.

"Nous avons des choses plus importantes à accomplir. Mais nous voulons jouer mieux. Cela commence avec notre leadership, nos joueurs vétérans doivent diriger et ensuite nous devons simplement mieux jouer. Nous devons jouer de manière plus régulière, et c'est vraiment tout ce dont nous avons discuté. Je sais de quoi ça peut avoir l'air à l'extérieur, mais comme je l'ai déjà dit, c'est plus notre langage que de jouer sans passion, dureté ou efforts. Vous pouvez utiliser des moments pendant la saison pour vous catapulter. Vous pouvez vous galvaniser ensemble face à la frustration et la déception. Les équipes peuvent aussi aller dans l'autre sens. Je ne vois pas cela avec notre groupe. Je ne vois pas cela avec notre vestiaire. Mais nous avons eu besoin d'un coup de pied aux fesses", a terminé Erik Spoelstra.

Udonis Haslem se propose pour les distribuer. En commençant avec Jimmy Butler donc...

