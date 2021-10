Pour la 19ème saison consécutive, Udonis Haslem est toujours dans l’effectif du Miami Heat. S’il ne jouera probablement pas plus d’une poignée de secondes, il a toujours un rôle important dans le vestiaire. Et une grande gueule.

Agé de 41 ans, le big man n’a même pas joué 50 minutes lors des deux dernières saisons. Il n’est entré que 3 minutes sur un parquet l’an passé. Mais son rôle dépasse largement les lignes du terrain. Plus qu’un vétéran qui aide au développement de ses jeunes équipiers, il est le gardien du temple de la culture Heat.

A ce titre, il a pris sur lui pour bien faire comprendre à ses jeunes équipiers que le Miami Heat se devait d’être en mission dans la bulle. Et il a tout mis en œuvre pour faire passer le message. Quitte à mettre de côté ses amitiés, notamment celle avec LeBron James :

« La première fois qu’on est entré dans la bulle, j’ai fait comprendre à mes gars : devenez confortable avec l’idée d’être dans l’inconfort » a expliqué pour GQ Udonis Haslem en référence aux conditions très particulières de la bulle auxquelles il fallait s’habituer. « J’ai donné le ton direct en dormant sur le canapé. Je voulais être le premier à me mettre dans l’inconfort. (…) Je n’ai parlé à personne. Je restais seulement dans ma chambre, ou alors je jouais aux cartes avec Jimmy (Butler). Même LeBron, bien que je l’adore, je n’ai pas traîné avec Bron une seule fois dans la bulle. Mes gars avaient besoin de comprendre pourquoi on était là. Ils étaient jeunes, ils n’avaient pas besoin de me voir traîner avec LeBron, jouer avec aux cartes avec lui. On était là pour une raison. Je voulais battre LeBron. Je ne voulais pas qu’ils se trompent. Ils n’auraient pas compris comment je peux traîner avec quelqu’un et quand même vouloir le décapiter sur le terrain. »

Et Udonis Haslem a un message clair pour ceux qui mettent un bémol au parcours du Finaliste NBA 2020 dans la bulle. Aussi dur et percutant dans ses mots qu’il l’était sur le terrain, il adresse pour la peine un joli tacle aux autres équipes et joueurs :

« Je n’ai pas quitté ma chambre. Je n’ai fraternisé avec personne. Pendant trois, quatre mois, c’était comme ça. Ce qui me rend fou, c’est quand les gens discréditent ce que le Heat a fait dans la bulle parce que nous n’avons pas fait une grande saison la saison suivante. Ne soyez pas énervé après moi parce que votre équipe préférée et votre joueur favori ont été des nains mentalement dans la bulle. Manger du poulet frit et faire des pool parties et toutes ces merdes, on était pas là pour ça. Ce n’est pas notre faute si ces connards sont soft ! Pourquoi nous discréditer ? Les Lakers n’ont pas fait les playoffs l’année d’après non plus et personne ne dit de la merde à leur propos. Ça ne change rien à ce qu’on a fait l’année d’avant. »

Udonis Haslem n’a pas forcément tort. Beaucoup souhaitaient mettre un astérisque, pour reprendre l’expression consacrée, au champion NBA 2020. Pourtant, il fallait d’immenses qualités et de force mentale pour atteindre les Finales NBA. C’était peut-être même plus dur psychologiquement d’aller loin en 2020.

Alors ne comptez pas sur le gardien du temps pour laisser quiconque remettre en cause le parcours du Miami Heat à Orland.

