TJ McConnell, un impact historique en Finales NBA 🤯

TJ McConnell pèse énormément sur ces Finales NBA 2025. En sortie de banc, le meneur des Indiana Pacers incarne un vrai problème pour l'Oklahoma City Thunder (3-3). Avec son énergie, le joueur de 33 ans parvient quasiment toujours à avoir un impact positif.

Grâce à son activité, il apporte du rythme et même de la folie dans le jeu des Pacers. Encore au Game 6, l'ex-joueur des Philadelphia Sixers a incarné un facteur X : 12 points, 9 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions.

Et même si son père a pu lui voler la vedette, McConnell réalise des Finales NBA tout simplement historiques. Dans l'histoire de la NBA, il est devenu le premier remplaçant à compiler plus de 60 points, plus de 25 passes décisives et plus de 15 rebonds sur l'ensemble des Finales NBA.

Bien évidemment, la longueur de cette série l'a aidé à réaliser cet accomplissement. Tout comme son temps de jeu : 21,5 minutes en moyenne. Mais il s'agit d'une statistique révélatrice de son apport.

Personnellement, je l'ai trouvé essentiel dans le parcours des Pacers. Sur les minutes sans Tyrese Haliburton, Indiana a rarement souffert sur cette campagne. Et c'est en grande partie grâce à TJ McConnell. Grâce à lui, la "second unit" (le terme est moins vrai en PO) a cette capacité à augmenter encore un peu plus le rythme.

Son duo, avec Obi Toppin, en sortie de banc sera l'une des clés du Game 7.