Jimmy Butler, les Warriors de retour dans le coup ?

Quel avenir pour Jimmy Butler ? Suspendu jusqu'à nouvel ordre par le Miami Heat, l'arrière semble plus que jamais sur le départ avant la deadline des trades. Pour le récupérer, il existe un grand favori depuis plusieurs semaines : les Phoenix Suns, prêts à lui accorder son contrat max, à 113 millions de dollars sur 2 ans.

Problème, un deal entre le Heat et les Suns ne se concrétise pas. Avec la "no-trade clause" de Bradley Beal, un accord paraît complexe à envisager et nécessite l'intégration d'une ou plusieurs équipes. Et en attendant, Miami aimerait vraiment régler cette situation avant le 6 février.

Ainsi, d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Kevin O'Connor, les Floridiens se montrent moins gourmands pour un trade de Butler. Et immédiatement, les Golden State Warriors sont de retour sur le dossier !

De son côté, l'insider d'ESPN Shams Charania a confirmé des discussions en cours entre le Heat et les Dubs. Désormais, Miami semble prêt à se contenter de joueurs avec des contrats sur le court terme (pour matcher les salaires) et des picks de Draft.

Un départ de Jimmy Butler du Heat paraît inéluctable. Reste à savoir où...

Nouveau clash entre Jimmy Butler et Miami. Pat Riley se plante de stratégie…