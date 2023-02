Joakim Noah : son message fort pour les prochaines générations

Joakim Noah faisait clairement partie des doyens du camp Basketball Without Borders de la NBA. Et il y a apparemment eu un choc des générations entre l’athlète de 37 ans et les jeunes prospects présents. L’ancien pivot des Bulls a tenu à faire passer un message important aux joueurs, parmi lesquels quatre Français — Killian Malwaya, Tidjane Salaun, Pacome Diadet et Ilane Fibleuil.

“Tout ce que je voulais partager, c’est l’importance d’être un bon coéquipier. Je vais dans les vestiaires et je vois des enfants sur leurs téléphones. Genre toute la journée à scroller. Vous voulez être un bon coéquipier ? Lâchez votre téléphone et restez concentré sur ce que vous avez à faire", a conseillé l’ancien Défenseur de l’année.

Quand "Jooks" est arrivé dans la ligue, en 2007, les usages n’étaient pas du tout les mêmes. Rentrer dans un vestiaire dans lequel les jeunes sont sur leur téléphone lui a donc apparemment fait un choc.

"Scroller ne va pas vous aider quand vous serez en playoffs. C’est tout ce que je voulais dire. Je le vois tout le temps, les enfants sont juste sur leurs téléphones. Lâchez vos téléphones et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire", a-t-il continué.

Ce message de Joakim Noah rappellera au futur du basket de faire attention à se connecter humainement à leurs coéquipiers. Impossible, cependant, de dire s’il aura le moindre impact.

