Joe Ingles est un génie du true shooting percentage, une stat prisée par les fans des analytics. Lui n'y capte absolument rien et c'est génial.

Joe Ingles est un trésor. L'Australien ne paye pas de mine mais fait encore une saison fabuleusement précieuse pour le Utah Jazz, cette fois dans le rôle de 6e homme. S'il a une chance de battre, entre autres, son coéquipier Jordan Clarkson pour le trophée de super sub, c'est en partie grâce son adresse terrifiante. Depuis le début de l'année, Ingles affiche un true shooting percentage (une stat qui permet de pondérer et rendre justice à l'adresse globale d'un joueur en incluant les lancers) complètement fou de 69.2%.

De quoi faire de Joe Ingles le 9e joueur le plus adroit de l'histoire sur cette stat, derrière une armée de big men (voir le classement plus bas) et... Kyle Korver, anomalie de la saison 2014-2015. Si Korver était assez au fait du caractère historique de ce qu'il réalisait à l'époque, Ingles... n'en a concrètement rien à carrer.

Un conseil, ne pissez pas dans le jardin de Joe Ingles

L'ailier du Jazz a commencé à voir fleurir ce terme barbare de TER il y a quelques semaines sur Twitter et a cherché à comprendre de quoi il s'agissait. Le résultat de ses recherches, il l'a relaté sur ESPN.

"J'ai tapé ça sur Google une fois, pour aller voir ce que c'était que ce truc dont les gens parlaient. Après avoir lu l'explication, je n'avais encore rien compris putain. Je n'ai rien compris quand les gens en parlaient et rien compris après l'explication. Honnêtement, rien à foutre. Laissez-moi shooter et on verra si ça continue à rentrer".

Cette saison, Joe Ingles shoote à 50.3% en globale, 46.9% à 3 points et 84% sur la ligne des lancers. Mais là où il reste le meilleur, c'est définitivement dans la fraîcheur qui le caractérise dans ses réponses aux médias.

Le top 10 des meilleures saisons en True Efficiency Rating via Basketball Reference

1- Mitchell Robinson (72.6%) en 2019-2020

2- Tyson Chandler (70.8%) en 2011-2012

3- Artis Gilmore (70.2%) en 1981-1982

4- Artis Gilmore (69.9%) en 1980-1981

5- Kyle Korver (69.9%) en 2014-2015

6- Rudy Gobert (69.9%) en 2019-2020

7- Tyson Chandler (69.7%) en 2014-2015

8- Tyson Chandler (69.7%) en 2010-2011

9- Joe Ingles (69.2%) en 2020-2021

10- Wilt Chamberlain (68.9%) en 1972-1973

Comment les Clippers ont laissé filer Joe Ingles il y a 7 ans