Un retour tout simplement dingue ! Face à l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19, les Boston Celtics ont décidé de signer Joe Johnson pour 10 jours. A 40 ans, l'ailier signe ainsi un retour retentissant en NBA.

Absent depuis 3 ans, l'ailier a profité du "garbage time" contre les Cleveland Cavaliers (111-101) pour retrouver les parquets. Et même marquer un panier en moins de deux minutes. Sur un nuage, Johnson n'a pas caché son bonheur face à la presse.

"C'est incroyable d'être de retour ici 20 ans plus tard. C'est toujours surréaliste pour moi. Je ne dirais pas que j'avais abandonné, mais je n'avais pas de grands espoirs. Mon fils a 14 ans, alors il me garde en forme au gymnase. Nous travaillons, travaillons et travaillons encore, et je lui dis toujours : ' juste travaille. Même quand tu ne vois pas ce qui va suivre, tu dois juste continuer à travailler'." Accepter cette offre ? C'était une évidence pour moi. Je suis un gars qui prend vraiment soin de son corps. Je suis en assez bonne forme. J'ai donc senti que j'étais prêt à relever ce défi. Alors mon agent m'a demandé ce que j'en pensais, et nous avons continué à avancer. Je suis prêt pour tout ce qui se présente à moi", a assuré Joe Johnson.

Drafté par les Celtics en 2001, il avait été échangé le 20 février 2002. Entre son départ et son retour, il y a eu 19 ans et 305 jours, il s'agit de l'écart le plus long dans l'histoire de la NBA. Une période plus importante que l'intégralité d'une carrière pour la majorité des joueurs de l'histoire, sauf de 5 : Vince Carter, Robert Parish, Kevin Garnett, Kevin Willis, Dirk Nowitzki.

C'est dire à quel point ce retour de Joe Johnson à Boston est fou !

Joe Johnson, l’intrus d’un club de légendes avec MJ, LeBron ou Jabbar