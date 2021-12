Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hawks : 104-98

Cavs @ Celtics : 101-111

Rockets @ Bucks : 106-126

Nuggets @ Thunder : 94-108

Clippers @ Kings : 105-89

Les « Au fait, ils deviennent quoi ? » de 2021

SGA slashe Denver en 3D

- Michael Malone n'a pas du tout aimé voir ses titulaires se faire malmener par le Thunder et a cloué tout le monde sur le banc dans le 4e quart-temps, y compris Nikola Jokic. Les Nuggets ont pris de plein fouet le deuxième triple-double en carrière de Shai Gilgeous-Alexander (27 points, 12 passes, 11 rebonds), en grande forme en ce moment. Six joueurs d'OKC, dont Darius Bazley (17 pts, 11 rbds) ont inscrit au moins 10 points, pour montrer un visage bien plus fidèle à ce dont est capable cette équipe que ce que l'on a pu voir lors de la déroute historique contre Memphis il y a quelques jours.

Shai Gilgeous-Alexander (@shaiglalex) gets shifty as he puts up a triple-double in the @okcthunder win! 27 Points

11 Boards

12 Dimes pic.twitter.com/UkQgNKfxhI — NBA (@NBA) December 23, 2021

Joe Johnson a rejoué !

- Avec 8 absents dont Jarrett Allen, Evan Mobley et Isaac Okoro, les Cavs n'ont pas pu faire grand chose contre Boston. Les Celtics se sont plutôt promenés à domicile grâce aux belles perfs de Jaylen Brown (34 points) et Robert Williams III (21 pts, 11 rbds, 7 pds), pendant que Darius Garland (28 pts) tentait de tenir la barre de l'autre côté.

- Puisque le match était plié, Ime Udoka a fait rugir de plaisir le TD Garden en faisant entrer Joe Johnson deux minutes, 20 ans après sa première apparition sous le maillot des Celtics. Iso Joe a fait du Iso Joe ! Claquer des game winners en BIG3 League l'a aidé à rester dans le rythme pour faire ce qu'il saura sans doute encore faire à 55 ans.

2 minutes de jeu dans le garbage time pour Joe Johnson.

Dernière possession des Celtics pour lui, isolation, 2 points, un CLASSIC !pic.twitter.com/yEQTwKUo5d — Mos (@mosdehuh) December 23, 2021

- Milwaukee a géré Houston sans Giannis Antetokounmpo. Les Bucks ont quand même pu compter sur un quintet performant, avec Jrue Holiday (24 pts, 10 pds), Khris Middleton (23 pts), de retour après 3 matches d'absence, DeMarcus Cousins (18 points, 8 rebonds), très en jambes, Jordan Nnwora (18 pts, 9 rbds) et Wesley Matthews (16 pts à 4/5 à 3 pts). De quoi repartir du bon pied après deux défaites consécutives.

- Les Clippers ont vaincu le petit signe indien qu'ils commençaient à subir contre Sacramento ces derniers temps. Après deux défaites contre les Kings cette saison, les joueurs de Tyronn Lue les ont vaincus cette nuit grâce à un solide match défensif (Sacramento est resté bloqué à 89 pts) et le meilleur match de la saison de Serge Ibaka (17 pts dont 12 dans le 4e quart-temps). Une victoire était attendue pour L.A. après trois défaites et la période des fêtes s'annonce un peu mieux pour Nicolas Batum (4 pts, 3 pds, 2 rbds, 2 stls 1 blk), titulaire, et ses camarades.

La plus belle passe de la nuit est toutefois pour un joueur des Kings. Tyrese Haliburton, quasiment le meilleur joueur de la franchise cette saison, a délivré ce joli bonbon pour Richaun Holmes.

The accuracy of this Tyrese Haliburton no-look outlet.. 🤯 2Q on @NBATV pic.twitter.com/TaxFENPNkI — NBA (@NBA) December 23, 2021

Lance Stephenson aussi !

- Le Magic a gâché la "career night" de Cam Reddish. Décimés, les Hawks s'en sont remis à l'ancien membre du trio fantastique de Duke (avec Zion Williamson et RJ Barrett), auteur de 34 points (à 11/23). Une belle prestation insuffisante face à des Floridiens pourtant eux aussi très loin d'être au complet. Franz Wagner (25 pts) a quand même joliment poursuivi sa belle première partie de saison rookie, alors que Robin Lopez s'est découvert une âme de passeur avec un record en carrière de 11 assists.

On se demandait si on verrait Lance Stephenson et pour combien de temps. "Born Ready" a joué 23 minutes en sortie de banc pour un petit point (0/4) mais avec une activité louable (8 rebonds, 4 passes), deux après son dernier match en NBA.