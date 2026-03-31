La décla culte de Joe Mazzulla sur le Coach Of The Year

Joe Mazzulla ne veut plus jamais entendre parler de ce trophée et il le fait savoir avec sa manière, toujours aussi déroutante.

Joe Mazzulla est un psychopathe, épisode 123. C’est cette fois-ci au moment où un journaliste lui a posé une question sur le trophée de Coach Of The Year que Joe Mazzulla a dégoupillé. Alors, techniquement, il ne s’est pas énervé, même si ce n’est pas toujours simple de savoir quand il est en colère, mais il a offert une réponse digne de son personnage assez taré :

« Je pense que c’est un trophée stupide. On ne devrait même pas donner cette récompense. Ceux qui compte, ce sont les joueurs. C’est le travail du staff. Je ne veux plus jamais avoir à répondre à une question sur ce trophée. »

Peut-être qu’il aurait fallu ne pas lui poser la question après une défaite des Boston Celtics (contre les Atlanta Hawks, 112-102). En tout cas, vu sa réaction, plus personne ne risque de lui poser la question et c’est peut-être le meilleur moyen pour Joe Mazzulla de ne PAS recevoir le trophée. Bravo à JB Bickerstaff du coup.