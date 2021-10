Joël Ayayi rebondit à Washington, peut-il faire son trou chez les Wizards ?

Non-drafté l'été dernier, Joël Ayayi avait quand même trouvé un port d'attache intéressant aux Los Angeles Lakers. Malheureusement, la densité de talent dans l'effectif californien et ses performances pendant l'intersaison ont poussé Rob Pelinka à inclure l'arrière français dans les derniers coupés.

Bonne nouvelle, l'ancien universitaire de Gonzaga n'a sans doute pas dit son dernier mot pour jouer en NBA cette saison. Ce n'est pour le moment qu'un two-way contract, mais le Bordelais de 21 ans a rejoint les Washington Wizards. Dans la capitale fédérale, Joël Ayayi a sans doute plus de chances de se faire une place dans la rotation à terme, même s'il faudra sans doute goûter un peu à l'antichambre de la NBA.

Si on se penche un peu sur la rotation arrière des Wizards, on retrouve Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, Raul Neto, Aaron Holiday, Cassius Winston et éventuellement Kentavious Caldwell-Pope selon le poste auquel souhaitera l'aligner Scott Brooks.

Ayayi a montré en NCAA et en équipe de France qu'il faisait partie des joueurs européens les plus fiables de sa catégorie d'âge. Il n'y aucune raison qu'avec de vraies opportunités en termes de temps de jeu il ne puisse pas montrer tout son talent dans la meilleure ligue du monde.