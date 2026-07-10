Joel Embiid bientôt tradé ?

Selon Bill Simmons, Philadelphie envisagerait de transférer Joel Embiid malgré l'arrivée de Jaylen Brown. Une hypothèse que les dirigeants des Sixers démentent publiquement.

Alors que les Sixers ont frappé un énorme coup en recrutant Jaylen Brown cet été, une nouvelle rumeur pourrait encore secouer Philadelphie. Selon Bill Simmons, la franchise envisagerait déjà un scénario impliquant un transfert de Joel Embiid.

Sur son podcast, l'analyste américain a affirmé que le MVP 2023 serait bel et bien disponible sur le marché, même si les dirigeants des Sixers s'efforcent de calmer le jeu publiquement.

« Je pense qu'ils vont transférer Joel Embiid et je pense qu'ils en ont envie. Je pense qu'il est disponible, que les autres équipes pensent qu'il est disponible. Les Sixers font très attention à leur communication, mais vous ne les entendez pas vraiment dire qu'ils sont impatients de construire autour d'Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe. »

Cette hypothèse peut surprendre alors que Philadelphie vient tout juste d'accueillir Brown dans un échange XXL avec Boston. Mais plusieurs éléments alimentent les spéculations. Embiid s'apprête à toucher 58 millions de dollars la saison prochaine, avant de voir son salaire grimper jusqu'à 67 millions en 2028-29. Associé au contrat de Jaylen Brown, cela représenterait plus de 115 millions de dollars par saison pour deux joueurs.

À cela s'ajoutent les nombreuses blessures qui ont perturbé la carrière du pivot camerounais ces dernières années. À 32 ans, sa valeur reste immense lorsqu'il est en bonne santé, mais sa capacité à enchaîner les saisons complètes continue d'interroger.

Pour autant, le discours officiel de la franchise est à l'opposé de celui de Bill Simmons. Mike Gansey, président des opérations basket des Sixers, assure que Joel Embiid est enthousiaste à l'idée d'évoluer avec Jaylen Brown.

« J'ai parlé avec Joel. Il est enthousiaste. Il est dans un très bon état d'esprit. C'est la première intersaison depuis longtemps où il est vraiment en bonne santé. »

Gansey estime même que l'ancien ailier des Celtics apportera à Philadelphie une culture de la gagne qui profitera directement à Embiid.

« Jaylen m'a dit : "Je vais emmener Joel à la salle très vite. Je vais le pousser. Je vais le remettre au niveau." Il va nous apporter des habitudes de champion, une mentalité et une dureté que la ville de Philadelphie adore. »

Difficile, pour l'instant, de savoir si Bill Simmons dispose d'informations ou s'il s'agit simplement d'une lecture personnelle de la situation financière et sportive des Sixers. Une chose est sûre : si Philadelphie venait réellement à écouter les offres pour Joel Embiid quelques semaines seulement après l'arrivée de Jaylen Brown, ce serait l'un des rebondissements les plus spectaculaires de l'été NBA.

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