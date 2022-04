Joel Embiid absent pour une durée indéterminée, les Sixers dégoûtés !

Victime d'une fracture orbitale, Joel Embiid est désormais out et il n'est même pas sûr qu'il puisse rejouer lors du deuxième tour.

La tuile terrible. Déjà touché au doigt, au point de devoir serrer les dents pour jouer malgré la douleur et la gêne, Joel Embiid s’est pris un coup au visage lors du Game 6 entre les Philadelphia Sixers et les Toronto Raptors. Résultat, une fracture orbitale et une commotion cérébrale pour l’intérieur All-Star. Avec des conséquences lourdes pour sa franchise, à savoir une absence dont la durée reste indéterminée pour le moment.

Les Sixers essayent de rester optimistes mais l’hypothèse d’une opération n’est pas encore écartée à ce jour. Elle pourrait éloigner le joueur des terrains pendant un peu moins d’un mois. Ce qui laisserait la franchise de Pennsylvanie orpheline de son meilleur joueur pendant l’intégralité du second tour contre le Miami Heat, premier de la Conférence Est cette saison.

Joel Embiid est déjà probablement forfait pour le Game 1, qui aura lieu lundi soir. La série s’annonce donc particulièrement compliqué face à un adversaire redoutable, qui doit cependant lui aussi gérer ses cadres blessés (Jimmy Butler, Kyle Lowry). James Harden sera particulièrement attendu en l’absence d’Embiid. Mais il peine pour l’instant à trouver son rythme en attaque (19 points à 40%).

Philly menait de 29 points à 4 minutes de la fin du Game 6 au moment où Embiid s’est blessé. C’est malheureux. En plus de sa fracture, il doit suivre le protocole sanitaire de la ligue concernant les commotions cérébrales. Un coup dur de plus dans la carrière du Camerounais, qui n’a encore jamais passé le deuxième tour en playoffs.

Joel Embiid touché au pouce, mais déterminé à serrer les dents