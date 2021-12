Joel Embiid, son coup de gueule sur l’augmentation des cas Covid en NBA

La NBA se retrouve particulièrement impactée par le Covid. Ces dernières semaines, de nombreux joueurs, dont des stars comme LeBron James, Joel Embiid ou encore James Harden, ont été placés dans le protocole de la Ligue. 60 au total depuis le début de la saison, dont 47 en décembre !

Logiquement, l'inquiétude grandit de plus en plus concernant la tenue "normale" de cet exercice. Deux matches des Chicago Bulls ont d'ores et déjà été reportés. Et l'augmentation des cas positifs pourrait encore mettre le championnat à l'arrêt.

Personnellement touché par ce virus, Embiid a poussé un vrai coup de gueule devant les médias.

"Nous devons tous nous protéger les uns les autres. Que ce soit en portant des masques ou en prenant des précautions par rapport à notre vie personnelle, vous devez penser à votre coéquipier, à sa famille et à votre propre famille. Ça craint vraiment. Dès le début, même lorsque nous avons été touchés, j'étais en colère. Je pense que l'année dernière il y avait de grandes précautions en place. Et cette année, il y a eu ça partout. Je trouvais ça juste non-professionnel. Et voici notre situation désormais", a déploré Joel Embiid.

Face à cette situation, la NBA a justement décidé d'augmenter les tests et de durcir son protocole. Par exemple, les joueurs et le staff auront l'obligation de porter des masques sur les bancs. Reste à savoir si le message de Joel Embiid sera entendu.

Joel Embiid raconte son expérience très difficile avec le Covid