Joel Embiid réagit avec humour aux rumeurs de transfert

Les Philadelphia Sixers sont particulièrement secoués par les rumeurs de transfert en ce moment. Ben Simmons a demandé à quitter l’équipe et les discussions tournent essentiellement autour de son départ. C’est comme ça, c’est la NBA, c’est le business. Les spéculations, les joueurs ne peuvent pas y échapper. C’est ce que Joel Embiid a fait comprendre en choisissant une formule bien à lui.

Joel Embiid on trade rumors: "You just have to deal with them. ... If the Warriors called and offered Steph and Klay for me, do you think the Sixers would say no to that? ... I wouldn't say no to that."

— Tim Bontemps (@TimBontemps) September 27, 2021