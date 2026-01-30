Joel Embiid a publiquement invité les Sixers à renforcer l’effectif avant la trade deadline. Convaincu que Philadelphie peut viser haut cette saison, le pivot ne veut pas voir cette opportunité gâchée.

Joel Embiid ne veut pas laisser passer l’opportunité. À quelques jours de la trade deadline, la star des Philadelphia Sixers a publiquement invité sa direction à se montrer ambitieuse.

Après la victoire serrée de Philadelphie face aux Sacramento Kings (113-111), Embiid a tenu un discours clair devant les médias, en référence aux choix prudents des Sixers ces dernières saisons.

« Par le passé, on a souvent cherché à éviter la luxury tax. J’espère qu’on va penser à améliorer l’équipe, parce qu’on a une vraie chance cette saison », a-t-il déclaré, cité par Derek Bodner de PHLY Sports.

« J’espère qu’on nous donnera au moins l’opportunité de vraiment rivaliser, parce qu’on a un bon groupe et une super ambiance dans le vestiaire. »

Après une saison 2024-2025 décevante (13e de la conférence Est), Philadelphie s’est relancée dans la course cette année. Avec un bilan de 26 victoires pour 21 défaites, les Sixers ne sont qu’à quelques matchs du haut du classement à l’Est. Tyrese Maxey réalise la meilleure saison de sa carrière, tandis qu’Embiid se rapproche progressivement de son niveau de MVP.

Dans une Conférence Est plus ouverte que jamais, le message du pivot camerounais est limpide : les Sixers ont une fenêtre, certes comme d’autres, pour tenter d’aller chercher les Finales, et il ne veut pas la voir se refermer sans tentative forte de la part du front office.