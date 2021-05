Joel Embiid est-il la réincarnation d’Olajuwon ? Un ancien coéquipier du Dream le pense

Avant d'arriver en NBA, Joel Embiid s'attirait déjà des comparaisons flatteuses. L'une d'entre elles n'était pas particulièrement simple à assumer. Que ce soit pour son arrivée tardive dans le basket ou le fait qu'il vienne du même continent et joue au même poste, Embiid a été décrit comme un possible "nouveau" Hakeem Olajuwon. Bonjour la pression : on parle de l'un des meilleurs pivots de l'histoire de la NBA. Malgré un démarrage très difficile à cause d'un corps contrariant et d'une hygiène alimentaire douteuse, le Camerounais est devenu une star de la ligue et un joueur dont le talent peut lui permettre de rougir un peu moins à l'évocation de similitudes avec le "Dream".

En termes de palmarès, il y a beaucoup de boulot. Mais désormais, même les adversaires de Joel Embiid voient en lui cette réincarnation d'Olajuwon - avec un shoot à 3 points - évoquée depuis des années. Scott Brooks, le coach des Washington Wizards, sur lesquels Embiid est en train de rouler sans ménagement au 1er tour des playoffs (3-0) a abondé dans ce sens.

"Il est aussi fort que l'on peut l'être à ce poste. J'ai eu la chance de jouer avec Olajuwon pendant presque trois ans. Joel Embiid fait des choses que je n'avais pas vues depuis Hakeem. Voilà 7 ans qu'il est en NBA et il a tout vu, maintenant. Toutes les défenses, tous les schémas. Embiid est doué techniquement, athlétique, robuste et un grand QI basket. Je n'ai tout simplement pas vu quelqu'un dominer des deux côtés du terrain comme lui depuis Hakeem", a expliqué Brooks chez Yahoo Sports. Olajuwon, de A à Z

Le pivot des Sixers aimerait d'ailleurs que l'on parle un peu plus de l'une de ses qualités : la défense. Brooks s'est exécuté en continuant son éloge de l'ancien Jayhawk de Kansas.

"On ne dit pas assez que c'est un formidable défenseur. Pourtant, il sait quand venir en aide, quand mettre la pression sur un pick and roll... Il a aussi vécu des défaites difficiles en playoffs qui lui permettront d'être meilleurs la prochaine fois qu'il sera dans ces situations. C'est simple, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir depuis très longtemps".

Voilà qui ne va pas aider les Wizards à être moins effrayés de la menace que représente Joel Embiid, bien parti pour les balayer dès le 1er tour.

