Joel Embiid et les Bleus : “On n’est jamais allé le chercher”

En plus d'annoncer le maintien en poste de Vincent Collet, le retour de Marine Johannès et quelques infos complémentaires lors d'un point presse mardi, le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, a évoqué la décision de Joel Embiid de jouer pour les Etats-Unis plutôt que pour l'équipe de France. Clairement, c'est une déception et un choix compliqué à digérer.

"J'ai rencontré Joel Embiid en 2022, mais on n'est jamais allé le chercher. A sa demande, on a fait les démarches. Aujourd’hui, je suis déçu d’avoir passé autant d’énergie sur un dossier qui n’a pas été initié à notre demande. Ce sujet est derrière", a déclaré Siutat, relayé par Rémi Reverchon de beIN Sports.

Pour rappel, la Fédération avait posé un ultimatum au pivot des Philadelphie Sixers en lui demandant de se prononcer avant le 10 octobre. Il l'a fait la semaine passée, en annonçant qu'il revêtirait la tunique américaine, au détriment de la France et du Cameroun, son pays natal. Difficile de savoir si la France a géré ce dossier de manière optimale et si elle voulait vraiment convaincre Joel Embiid de faire partie de l'équipe. Ni même s'il y a vraiment eu un moment où Embiid lui-même était déterminé à rejoindre les Bleus plutôt que Team USA.

Le rendez-vous est en tout cas pris pour 2024, avec un Embiid dans le camp adverse.

Collet et Toupane confirmés, Johannès de retour pour les Jeux Olympiques