Joel Embiid explique pourquoi les fans ont pris Ben Simmons en grippe

Joel Embiid était l'invité de son ancien coéquipier JJ Redick cette semaine dans son émission The Old Man and the Three. Il y a évidemment évoqué la situation avec Ben Simmons et ce qui a selon lui poussé les fans à prendre l'Australien en grippe, ou en tout cas à ne pas le soutenir davantage dans les moments difficiles.

Embiid a d'abord parlé de sa propre expérience avec les fans et pourquoi les choses se passent aussi bien entre eux et lui.

"Je ne voudrais pas jouer pour une franchise où il n'y a personne aux matches, ou en tout cas personne qui comprend ce qui se passe sur le terrain. Ici, les fans sont tellement à fond, tellement intenses ! J'ai été hué quelques fois, mais mais j'ai pris ça positivement. Je me suis dit que cela voulait dire que je ne jouais pas assez bien ou que je devais jouer plus dur. Je les adore, vraiment. JJ, tu as joué pour d'autre équipes que Philadelphie et je suis sûr que tu n'a pas trouvé les autres fanbases aussi impliquées.

Joel Embiid se défend d'avoir allumé Ben Simmons

Pour ce qui est de Ben, je pense que les gens ne se sont pas sentis écoutés par lui. Ils voulaient qu'il shoote et qu'il soit meilleur. Ils lui disaient à leur manière... Ben est un superbe joueur de basket, il fait énormément de choses sur le terrain auxquelles les gens devraient faire plus attention. Mais entre son arrivée en NBA et aujourd'hui, les gens n'ont pas vu de vraie progression et c'est quelque chose que je peux comprendre. Ils voulaient qu'il shoote, que ce soit à 3 points ou des lancers francs. Ils n'ont pas vu de changement et c'est ce qui a agacé les gens".

C'est vraiment cette histoire de non-progression au shoot - car Ben Simmons a évidemment progressé ailleurs en devenant un All-Star et l'un des meilleurs défenseurs de NBA, qui a cristallisé la frustration des fans des Sixers. Que ce soit injuste ou non, il n'y avait plus de point de retour lorsque Doc Rivers et Joel Embiid lui-même ont évoqué ce sujet devant la presse, là où le nouveau joueur des Brooklyn Nets aurait sans doute aimé être soutenu...

L'épisode entier avec Joel Embiid