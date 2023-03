Pour le trophée de MVP, il existe clairement un débat entre trois hommes cette saison. L'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic, le pivot des Philadelphia Sixers Joel Embiid et la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Jusqu'à maintenant, le Serbe incarnait l'immense favori. Avec ses belles performances et les résultats de la franchise du Colorado, il s'est imposé comme le numéro 1 depuis plusieurs mois. Mais récemment, les Nuggets ont eu du mal.

A l'inverse, les Sixers et les Bucks ont une meilleure dynamique. Avec des copies XXL pour le Camerounais et le Grec. Du coup, pour la première fois, Embiid a pris l'avantage dans la course au MVP chez les bookmakers, selon le média ESPN !

Généralement, il s'agit d'une tendance assez juste pour les futurs résultats. En tout cas, on peut y voir une vraie confirmation : la lutte, pour ce trophée, se retrouve totalement relancée. Et les prestations, des trois favoris, risquent de beaucoup compter dans la dernière ligne droite.

Pour Joel Embiid, la chance de récupérer (enfin ?) son premier MVP devient vraiment réelle. Alors qu'il refusait, jusqu'à maintenant, de faire campagne pour lui, le leader des 76ers pourrait bientôt revoir sa position à ce rythme...

La course au MVP vraiment terminée ?