Les Sixers essaient de ne pas s'alarmer, mais c'est quand même compliqué... Joel Embiid était déjà très incertain pour le game 1 de la demi-finale de Conférence face à Boston, à cause de sa blessure au genou. Voilà que ce qui était jusque-là décrit comme une entorse du ligament latéral de niveau 1, semble plus sérieux que prévu. D'après Shams Charania de The Athletic, la probabilité de voir l'intérieur de Philadelphie sur le terrain contre les Celtics ce dimanche est très faible.

Pire, si on en croit Jason Dumas de Bleacher Report, la blessure dont souffre Embiid nécessite normalement un repos allant de 4 à 6 semaines. D'après le journaliste, il serait même très étonnant de voir le Camerounais en action sur les deux premiers matches de la série. On ne veut pas être plus pessimistes que de raison avec les Sixers, mais les pronostics n'étaient déjà pas forcément en leur faveur avec un Joel Embiid présent dès le game 1.

Devoir se rendre au TD Garden deux fois sans leur pivot serait un sacré coup dur, sans même parler de l'éventualité qu'il ne parvienne pas à poser le pied sur le parquet au game 3. On a toujours envie de voir les meilleurs joueurs en action sur le terrain en playoffs et ce serait un sacré coup dur pour le spectacle de voir le probable MVP 2023 aussi diminué. Espérons que son genou retrouve des couleurs en cours de route.

