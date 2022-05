Joel Embiid va finalement essayer de jouer le game 3 !

UPDATE : Soit c'était du bluff, soit les Sixers se sont vraiment rendus compte qu'ils allaient droit dans le mur et sont prêts à prendre des risques, même avec un Joel Embiid à 50%. Selon Shams Charania de The Athletic, Embiid sera en tenue cette nuit pour le game 3 contre le Miami Heat. Le Camerounais était listé comme "forfait" il y a encore quelques heures, incapable semblait-il de tenir sa place à cause de la fracture au visage qu'il a subie au tour précédent contre Toronto.

D'après Charania, le pivot des Sixers portera un masque pour éviter les chocs les plus violents au niveau du visage. Malgré ça, on ne peut imaginer que Joel Embiid puisse s'exprimer sans retenue, ni appréhension.

On est tout de même content de savoir qu'il y a de bonnes chances qu'il puisse tenir sa place, tant cette série n'a pas la même saveur en son absence.

There’s optimism Philadelphia 76ers star Joel Embiid will return tonight in Game 3 vs. Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium. He has been fitted for a mask and will need to feel comfortable before green light. One of the NBA's great play-through-pain efforts recently. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 6, 2022

08h59 : Avant que l'on n'apprenne que Joel Embiid était victime d'une sérieuse blessure au visage, on voyait vraiment cette série entre Philadelphie et Miami comme la promesse d'une bataille intense et serrée. Malheureusement, les Sixers sont perdus sans leur franchise player et n'ont pu éviter de perdre les deux premières rencontres sans que cela ne souffre d'aucune contestation.

L'espoir subsistait encore cette semaine pour une participation de Joel Embiid au game 3, le premier de la série à Philadelphie. Il vient d'être balayé par le communique de la franchise, qui a placé le Camerounais en "out" sur la liste d'avant-match. Il y a toujours la possibilité qu'il soit réactivé peu avant le début de la rencontre, mais c'est fort peu probable.

Il y a 48 heures, Doc Rivers expliquait qu'il avait peu communiqué avec son joueur jusqu'ici, notamment parce que celui-ci était gêné par la forte luminosité des appareils électroniques depuis sa blessure contre Toronto. Aucun signal positif menant vers un retour imminent n'est à saluer et il n'est même pas certain que l'on revoit l'aspirant international français sur le parquet dans cette série et donc avant la saison prochaine.

Comment, dans ces conditions, ne pas imaginer une promenade de santé pour le Heat ? Et si Miami mène 3-0 en confirmant sa domination défensive et au niveau de l'efficacité, le staff médical prendra-t-il seulement le risque de mettre Joel Embiid sur le terrain s'il est encore très gêné par sa situation ?

Le seul espoir, finalement, serait que James Harden, Tyrese Maxey et les autres parviennent à gagner du temps en arrachant l'un des deux prochains matches disputés en Pennsylvanie. Pour le moment, ça n'en prend pas la direction, tant les Sixers sont dépendants d'Embiid.

On aura un début de réponse la nuit prochaine, à partir de 1 heure du matin, au coup d'envoi du game 3 au Wells Fargo Center.

Nicolas Batum pense toujours que Joel Embiid chez les Bleus, ça ne se refuse pas