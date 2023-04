Joel Embiid touché au genou et forfait pour le Game 4 !

Le Game 3 entre les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers (97-102) a laissé des traces. Bousculé à plusieurs reprises par ses adversaires, Joel Embiid a été victime d'une blessure au genou. Diminué après un drive de Cam Johnson dans le troisième quart-temps, le Camerounais a serré les dents pour terminer cette partie.

Mais d'après le staff médical des 76ers, l'intérieur souffre d'une entorse du genou droit. Ainsi, le leader de Philadelphia est d'ores et déjà forfait pour le Game 4. Et sa présence pour un éventuel Game 5 lundi reste incertaine.

De son côté, le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski se montre tout de même rassurant en évoquant un probable retour, si besoin, dès la semaine prochaine. Il sera en tout cas intéressant de voir si les Sixers vont pouvoir terminer cette série sans lui.

Depuis le début de cet affrontement, les Nets se donnent à fond. Et malgré la classe d'écart entre les deux équipes, il y a un vrai combat. Sans Embiid, la bataille pourrait devenir plus équilibrée. James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris seront attendus au tournant.

En tout cas, à 3-0, les Sixers ont bien évidemment raison de ne pas prendre le moindre risque avec Joel Embiid.

