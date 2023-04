Joel Embiid finalement élu MVP assez largement ?

Après avoir terminé deuxième du vote pour le MVP lors des deux saisons précédentes, Joel Embiid pourrait enfin toucher au but. Le Camerounais est pressenti pour être nommé par le panel de journalistes et de consultants qui décernent les trophées. Plusieurs d’entre eux ont déjà rendu leur vote public et mise en faveur du pivot des Philadelphia Sixers. Dont Zach Lowe.

« J’ai voté Embiid. J’ai mis Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum puis Donovan Mitchell. Voilà mon classement. Les cinq dernières semaines ont été complètement à l’avantage d’Embiid. Je pense qu’il le mérite et je pense qu’il va le gagner. Peut-être même assez facilement. »

Quelques semaines en arrière, un premier sondage auprès des votants donnait Nikola Jokic en tête. Assez nettement. Mais la balance s’est complètement inversée à coup de cartons de Joel Embiid. Il ne serait effectivement pas surprenant qu’il finisse en tête avec une certaine avance. D’un côté, c’est presque tant mieux. Comme le disait John Hollinger, qui possède aussi un vote, ça n’aurait pas été tout à fait représentatif de cette époque si Jokic avait eu 3 MVP, Giannis 2 et Embiid 0. Lui aussi a marqué les 5 dernières années et il mérite sa récompense.

