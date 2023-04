Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Nets : 102-97

Suns @ Clippers : 129-124

Kings @ Warriors : 97-114

---

Philadelphie Sixers 3-0 Brooklyn Nets

- Les Sixers mènent 3-0 après leur victoire au Barclays Center et se rapprochent d'une qualification attendue et, peut-être, d'un sweep. Paradoxalement, ils ont quand même plus de mal que ce que l'on pouvait attendre vu le niveau supposé des deux équipes.

- Ce game 3 entre les Sixers et les Nets a été un peu tendu et a mis les arbitres à contribution, sans qu'ils répondent toujours avec beaucoup de cohérence :

Joel Embiid a pris une flagrante dans le 1er quart-temps pour une ruade au sol sur Nic Claxton, qui essayait de lui faire une Iverson sur Lue, et aurait pu être expulsé.

Embiid KICKS Nic Claxton after stepping over him 😳 pic.twitter.com/gsOzepO4lZ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2023

James Harden a percuté l'entrejambe de Royce O'Neale sur un drive, sans que cela n'ait réellement l'air intentionnel. Résultat : une flagrante de niveau 2 et une expulsion...

This got James Harden ejected. An absolute joke. pic.twitter.com/m8T4h61eil — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 21, 2023

- A côté de ça, les Nets ont poussé les Sixers à livrer bataille et Philadelphie auraient très bien pu chuter. Brooklyn a abordé le 4e quart-temps en tête après avoir renversé une situation mal engagée à la pause (+11), grâce à ses recrues de la deadline, Mikal Bridges (26 pts), Spencer Dinwiddie et Cam Johnson.

Les hommes de Doc Rivers ont cravaché, surmonté la soirée frustrante de Joel Embiid (14 pts à 5/13), puis l'expulsion de James Harden, pour finalement arracher la victoire. Tyrese Maxey (25 pts à 10/17), auteur du panier de l'égalisation à 3 points, et Embiid, dont le contre sur Dinwiddie à 8 secondes du terme a été décisif, ont été précieux dans ce match un peu bourbier.

EMBIID CLUTCH BLOCK 😮 pic.twitter.com/0FqpwgL4Fw — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2023

- La mission des Nets a de nouveau été de jouer dur sur Embiid et de le provoquer autant que possible. On peut continuer de penser que les futurs adversaires des Sixers ne se priveront pas d'adopter cette stratégie. Nic Claxton l'a poussée un peu trop loin et a pris une deuxième faute technique après un regard chambreur sur Embiid... On le dit à chaque fois, mais quelle règle exaspérante !

Nic Claxton dunks on Joel Embiid then gets ejected after a second technical for taunting THIS GAME 🍿 pic.twitter.com/NJMIMzFAhr — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 21, 2023

- Après le match, Doc Rivers a sous entendu que même si ce n'était pas une stat officielle, il savait que Joel Embiid et James Harden étaient les joueurs NBA sur lesquels les arbitres manquaient le plus de fautes. Doc, il s'agirait de garder un peu de "ouin ouin energy" pour la suite, on n'est qu'au 1er tour...

Phoenix Suns 2-1 Los Angeles Clippers

- L'absence de Kawhi Leonard à quelques heures du match à cause de douleurs au genou a bien cassé l'ambiance, mais pas la combativité des Clippers. Sans leurs deux stars, puisque Paul George est bien sûr toujours out, Los Angeles n'a pas pu empêcher Phoenix de remporter le game 3, mais les Californiens n'ont pas à rougir. Si les Suns ont un peu pris le large dans le 3e quart-temps, les Clippers ont conservé leur fierté et ont opposé une belle résistance incarnée par Norman Powell et Russell Westbrook, jusqu'en fin de partie. Le problème, c'est qu'en face, il y avait Devin Booker...

- Booker est encore et toujours le patron offensif de cette équipe. A chaque fois que les Clippers se sont approchés au score, l'arrière des Suns a pris un malin plaisir à casser leurs ardeurs en pénétration ou à mi-distance, une position dans laquelle il semble totalement invulnérable. Le All-Star a fini le match avec 45 points (à 18/29) au compteur, pendant que Kevin Durant jouait à nouveau plus le rôle de facilitateur, plutôt que celui de "conducteur du bus" pour reprendre un terme cher à Charles Barkley. Pour le moment, c'est ce dont ont besoin les Suns.

Après un panier à 3 points dans le corner de Torrey Craig, Booker a enterré les espoirs des Clippers sur un panier avec la faute à moins d'une minute du terme. Quand il est dans cet état de confiance, il n'y a pas grand chose à faire, surtout quand l'alternative à ce poison ce nomme Kevin Durant...

- On a assez tapé sur Russell Westbrook quand il semblait perdu pour le très haut niveau pour reconnaître qu'il continue de faire une série magnifique en termes de fighting spirit, mais aussi sur le strict plan du basket. Dans ce contexte si difficile où il a dû monter en régime en l'absence de Kawhi et PG, Westbrook a été, avec Powell (auteur de 42 points !), la raison principale pour laquelle les Clippers se sont accrochés. Le MVP 2017 a compilé 30 points, 11 passes, 8 rebonds et 3 interceptions, sans jamais lâcher et en allant au feu sur chaque rebond ou balle perdue possible.

- Chris Paul a en revanche passé une très sale soirée en termes d'adresse : 5/18 au global et un 0/2 sur la ligne dans le money time qui a redonné brièvement espoir aux Clippers.

Le game 4 aura lieu ce weekend, toujours à Los Angeles. On espère vraiment que Kawhi Leonard, qui sera en game time decision, sera de la partie. Ce serait trop dommage vu la qualité des rencontres jusqu'ici.

Sacramento Kings 1-2 Golden State Warriors

- Pas de Draymond Green, suspendu, ni de Gary Payton II, malade, avec la menace d'être mené 0-3, un retard que personne n'a jamais comblé... Les Warriors étaient sous pression cette nuit à la maison dans le game 3 contre Sacramento. Ils y ont plutôt bien répondu. Les Kings, pour leur part, ont peut-être laissé passer une occasion qui ne se représentera pas.

Même diminués, les joueurs de Steve Kerr ont fait le job dans leur forteresse du Chase Center. Jordan Poole s'est retrouvé dans le cinq pour remplacer numériquement Green, ce qui n'a pas empêché les champions en titre de construire petit à petit un succès finalement sans appel. Nettement battus dans l'intensité et l'envie sur les deux premiers matches de la série, les Warriors ont cette fois eu cette agressivité des deux côtés du terrain qui leur permet de créer des différences.

- Stephen Curry a profité du travail besogneux et phénoménal de Kevon Looney (4 points, 19 rebonds et 9 passes) pour sanctionner dans son style caractéristique, à base de drives et de shoots indécents. Le MVP des Finales 2022 finit avec 36 points à 6/12 à 3 points. Retrouver un Wiggins à 20 points et 50% dans un soir où Klay Thompson était un peu moins d'équerre (5/15) a aussi été appréciable.

- Les Kings n'ont pas eu le même mordant qu'à la maison, ni même cette faculté à mettre De'Aaron Fox (pas déméritant et borderline en triple-double avec 26 pts, 10 rbds, 9 pds) en situation pour dominer le 4e quart-temps. Sacramento a été battu au rebond, à la passe et dans l'effort, ce qui ne peut pas arriver si les joueurs de Mike Brown veulent créer la sensation dans cette série. Laisser une équipe comme Golden State reprendre confiance quand elle semble avoir la tête sous l'eau n'est jamais une bonne idée.

Le programme de la nuit prochaine

CQFR : Memphis et Milwaukee redémarrent, Edwards fait flipper Denver