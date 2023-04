Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Grizzlies : 93-103

Heat @ Bucks : 122-138

Wolves @ Nuggets : 113-122

Memphis Grizzlies 1-1 Los Angeles Lakers

- Les Grizzlies ont bien réagi après leur défaite initiale à la maison. Memphis a dominé les Lakers sans vraiment trembler et alors même que Ja Morant a déclaré forfait une heure avant le coup d'envoi. Pas de problème : Tyus Jones (10 points, 8 passes, 6 rebonds) a assuré à la baguette, au point de s'attirer les louanges de LeBron James après le match.

Sans être géniaux, les joueurs de Taylor Jenkins ont cette fois montré plus d'application en défense, dans leur style très physique, en profitant du fait que les Lakers étaient eux nettement moins inspirés. Les Grizzlies ont compté jusqu'à 20 points d'avance avant de relâcher un peu l'étreinte et de "laisser" Los Angeles revenir, au mieux, à 6 points. Jamais moins.

- Avec les absences de Steven Adams et Brandon Clarke, tout apport de qualité d'un joueur intérieur est le bienvenu pour les Grizzlies, dominés dans ce secteur lors du game 1. Discret, pour ne pas dire plus, au premier match, Xavier Tillman a apporté cette bouffée d'air frais et cet impact dont Memphis avait cruellement besoin. Le troisième année passé par Michigan State a choisi le bon soir pour battre son record de points et finir en double-double : 22 points, 13 rebonds. S'il peut reproduire ce type de performances sur au moins un match à L.A., les Grizzlies ont une chance de récupérer l'avantage du terrain.

- Anthony Davis a reconnu lui-même après le match qu'il était déçu de sa prestation en attaque) (13 pts à 4/14). Il y a toujours ce côté surprenant chez lui où d'un match à l'autre il peut se montrer tantôt très agressif en attaque, tantôt très fuyant. Quand "AD" rechigne à la chose offensive, les autres doivent impérativement être tous aussi tranchants qu'au game 1. LeBron James (28 pts) et Rui Hachimura (20 pts) l'ont été. Pas les autres.

- A la surprise d'absolument personne, Dillon Brooks a encore beaucoup parlé pendant et après le match, avec une attention toute particulière pour LeBron James. Les deux hommes ont échangé quelques amabilités et regards doux sur le terrain, avant que Brooks n'indique dans le vestiaire qu'il ne "respectait pas quelqu'un tant qu'il ne marquait pas 40 points contre lui"...

LeBron and Dillon Brooks exchange words. 👀🍿 pic.twitter.com/coVhmdmFdF — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 20, 2023

Milwaukee Bucks 1-1 Miami Heat

Les Grizzlies ont gagné sans Ja Morant et les Bucks les ont imités sans une absence théoriquement encore plus préjudiciable. Giannis Antetokounmpo, blessé au dos dans le game 1 contre le Heat, n'a pas pu tenir sa place au coup d'envoi pour la deuxième manche. Comme on l'a vu plusieurs fois en saison régulière, Milwaukee est tout à fait capable de trouver des solutions sans sa superstar. On l'a vu cette nuit avec une orgie de paniers à 3 points et une rouste impressionnante, dont l'ampleur a été un peu réduite dans le garbage time.

Les Bucks ont ainsi égalé le record de paniers à 3 points marqués par une équipe dans un match de playoffs en shootant à 25/49. Avec une réussite aussi indécente, les hommes de Mike Budenholzer ont vite pris le large et menaient 81-55 à la pause, puis de 33 points au démarrage du 4e quart-temps. Brook Lopez (25 pts), Jrue Holiday (24 pts, 11 pds, 5 rbds) et les autres ont pu souffler en fin de match.

- Symbole de l'insolence du soir pour les Bucks : l'apport de Pat Connaughton, pas utilisé lors du game 1 et auteur de 22 points (son record en playoffs) avec 6 paniers primés.

- En l'absence de Tyler Herro, forfait pour le reste de la série et même au-delà, Spoelstra a titularisé Duncan Robinson (14 pts). S'il n'a pas été mauvais individuellement, il est possible que Miami choisisse une autre option pour la suite des opérations, tant les joues sont rougies après ce game 2. Peut-être Victor Oladipo, auteur de 15 points en sortie de banc ?

Denver Nuggets 2-0 Minnesota Timberwolves

- Denver aurait vraiment pu (dû ?) s'éviter de telles sueurs froides. En tête de 15 points à la mi-temps et partis pour une deuxième démonstration après un game 1 serein, les Nuggets sont un peu partis en vrille et ont assez clairement pris les Wolves de haut. Ce relâchement coupable a au moins permis à Minnesota de montrer que ce groupe pouvait encore avoir un peu la flamme. Enfin, surtout Anthony Edwards...

"Ant-Man" a sorti le match qu'il fallait pour réveiller ses camarades et mettre en péril l'avantage du terrain des Nuggets. Si Minny a échoué, la faute à un money time mieux géré par Denver et le trio Jokic-Murray-Porter Jr, Edwards s'est décarcassé à coups de bombes industrielles (6/10 à 3 pts) pour finir avec 41 points au compteur. Les Wolves ont pris l'avantage en fin de 3e quart-temps, avant de proposer une belle bataille au leader de l'Ouest.

Avec le même coeur qu'en deuxième mi-temps, il y aura au moins la possibilité de ne pas sortir fanny de cette série en gagnant l'un des deux prochains matches. Il a finalement manqué peut-être un peu de soutien à Edwards. Karl-Anthony Towns n'a pas été en mesure d'être ce soutien : 10 points à 3/12 pour le pivot All-Star. Les plus taquins diront qu'il s'agissait là de "Playoffs KAT".

- Un seul joueur des Wolves a fini le match avec un +/- positif : Rudy Gobert, 19 points, 8 rebonds, 4 passes et 1 contre à 7/11.

- Jamal Murray avait déjà montré par le passé qu'il pouvait être un scoreur de masse dans une série de playoffs. Ses 40 points à 13/22 cette nuit l'ont rappelé.

