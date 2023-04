Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Celtics : 106-119

Knicks @ Cavs : 90-107

Clippers @ Suns : 109-123

---

Boston Celtics 2-0 Atlanta Hawks

- Pas de surprise à Boston, où les Celtics ont validé un 2-0 dont personne ne doutait. On ne peut pas dire que les Hawks n'ont pas essayé de lutter et ils trainaient encore autour des 10 points de retard à l'entrée du money time, mais Jayson Tatum et ses coéquipiers n'ont jamais vraiment tremblé. C'est d'ailleurs Tatum (29 points, 10 rebonds et 6 passes) qui a signé l'action qui a plié le match, en contrant un shoot de Trae Young avant de conclure sur un dunk en contre-attaque pour plier l'affaire à 3 minutes de la fin.

- Si Tatum a rendu une jolie copie, tout le monde était d'accord côté Celtics à la fin du match pour souligner l'importance de la performance de Derrick White. Un peu effacé en fin de saison régulière, l'ancien joueur des Spurs a chassé la rouille et été aussi dynamique et efficace qu'à ses meilleurs moments depuis son arrivée à Boston. Avec 26 points, 7 rebonds et 3 contres à 11/16, White a été parfait.

- Les Hawks ont été surclassés à l'intérieur, avec 64 points à 40 dans la peinture. Trae Young a apporté 24 points mais a été moins impactant que Dejounte Murray (29 pts), la faute au soin trop relatif apporté au ballon (5 pertes de balle, 11 en deux matches). C'est d'ailleurs lorsque le "joueur le plus surcoté de la NBA" selon ses pairs est sorti dans le 3e quart-temps qu'Atlanta est revenu dans le match.

- Dans le game 3 à Atlanta, on veut bien voir un peu plus d'Onyeka Okongwu. L'intérieur a fait sentir son passage sur le terrain cette nuit avec 8 points, 9 rebonds et 2 contres.

Draymond Green suspendu, ça ne s'arrange pas pour les Warriors

Cleveland Cavaliers 1-1 New York Knicks

- Comme prévu, on se dirige vers une série serrée entre ces deux-là, mais le game 2 n'a pas été dans la même veine que le précédent en termes de suspense. Cleveland a fait cavalier seul et a surclassé New York sans avoir besoin de se retourner. Les joueurs de JB Bickerstaff ont livré un bon match défensif tout en sanctionnant les largesses des Knicks à 3 points (42%). L'écart est monté à 29 points dans le 4e quart-temps, avant que le garbage time ne permette à New York de limiter la casse.

- Darius Garland était ressorti frustré du game 1, dans lequel il n'avait pas tenté le moindre tir dans le 4e quart-temps et n'avait donné qu'une passe décisive. Pour le deuxième match de sa carrière en playoffs NBA, le meneur All-Star a rappelé qu'il en était un. C'est lui qui a donné le ton et imprimé l'agressivité qui avait un tout petit peu fait défaut à Cleveland dans le match inaugural. Si les Cavs sont rentrés au vestiaire à +20 à la pause, c'est en partie grâce à lui et ses 26 points (sur 32 en tout). Clairement l'homme du match.

Darius Garland (32 PTS, 7 AST, 6-10 3PM) was on fire in Game 2 as Cleveland secured the win! The Cavaliers will be in New York for Game 3 with the series evened up at 1-1 🍿 CLE/NYK Game 3 ➡ Friday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/7y7eMax20T — NBA (@NBA) April 19, 2023

- Julius Randle (22 pts à 8/20) avait passé un match entier sans s'engueuler avec un adversaire ou un coéquipier... ou presque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bleacher Report (@bleacherreport)

Il a failli dégoupiller après une faute de Jarrett Allen mais s'est contenté de maudire la descendance de la totalité du banc des Cavs et les membres du corps arbitral.

Julius Randle dunks it on Jarrett Allen and is in pain 😳 pic.twitter.com/TgQkmz3AuT — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) April 19, 2023

- On espérait qu'avec l'écart au score en fin de match on verrait un peu Evan Fournier se dégourdir les jambes, mais... Thibs gonna Thibs.

Phoenix Suns 1-1 Los Angeles Clippers

- Beaucoup d'équipes à 0-1 et menées de 12 points par les Clippers à domicile en playoffs auraient eu du mal à sortir la tête de l'eau. Pas Phoenix, qui a remonté la pente pour égaliser à 1-1. Les Suns peuvent remercier Devin Booker (38 points, 9 passes), qui a mis son orgueil en avant pour ne pas voir son équipe sombrer avant la mi-temps. L'arrière All-Star a pris les choses en main en fin de 2e quart-temps, en bouclant le deuxième acte d'un tir à 3 points au buzzer pour égaliser. Derrière, il a poursuivi la démonstration avec un 3e quart-temps redoutable (18 pts à 7/8) et a permis aux siens de faire la course en tête jusqu'au bout.

Devin Booker was MESMERIZING in Game 2. 38 PTS

14-22 FGM

9 AST

Suns W Tied 1-1... the series shifts to L.A. Thursday on NBA TV! pic.twitter.com/k8HjAQMZi1 — NBA (@NBA) April 19, 2023

Il fallait au moins ça pour empêcher Los Angeles de repartir de l'Arizona à 2-0. Kawhi Leonard (31 pts) a encore été très bon et il a manqué de l'adresse offensive et un moyen pour freiner les ardeurs de Booker, Kevin Durant (25 pts) et des autres titulaires de Monty Williams, tous à 14 points ou plus, pour réussir cet exploit.

Il faudra au minimum ce degré de ténacité et d'efficacité pour les Suns, qui ont quand même shooté à 58% sur l'ensemble de la rencontre. Les Clippers peuvent se dire que leurs adversaires auront du mal à reproduire cette performance. En revanche, les Suns peuvent leur rétorquer que Kevin Durant n'a pas encore lâché les chevaux et est pour le moment dans le siège passager, en attendant que l'heure d'un carton soit venue...

- L'information de la nuit, c'est bien sûr la fin de la malédiction Scott Foster pour Chris Paul. Le meneur des Suns avait perdu les 14 matches de playoffs lors desquels Foster était l'arbitre principal et l'a fréquemment critiqué ces dernières années. Bien entouré et lui-même plutôt dans un bon soir, CP3 a apporté 16 points et 8 passes, sans se prendre le chou avec son plus grand rival en NBA.

- Russell Westbrook a réglé la mire par rapport au game 1 (3/19) et a livré une partie à nouveau intéressante (28 pts à 9/16) sur le plan de la confiance et de l'énergie qu'il est capable de transmettre à ses camarades. Ce n'était qu'en début de match, mais le voir traquer Kevin Durant et lui mettre ce contre spectaculaire permet de comprendre qu'il est quand même dans de très bonnes disposition en ce moment.

Le programme de la nuit prochaine