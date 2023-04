Draymond Green suspendu, ça ne s’arrange pas pour les Warriors

Les Warriors voulaient un challenge, ils vont l'avoir. Déjà menés 2 à 0 par les Kings après les deux premiers matches de la série à Sacramento, les champions en titre viennent d'apprendre qu'ils disputeraient le game 3 sans Draymond Green.

La NBA a décidé de suspendre Green pour un match ferme pour sanctionner le geste sur Domantas Sabonis - il l'avait piétiné alors que celui-ci était au sol et lui accrochait le pied - qui lui a valu une expulsion lundi soir. Malgré le soutien de ses coéquipiers, de Shaquille O'Neal ou de Damian Lillard, l'intérieur de Golden State a payé son casier judiciaire. Ce n'est pas une interprétation, mais bien ce qu'il est écrit dans le communiqué de la ligue à ce sujet.

C'est la deuxième fois que Draymond Green est suspendu en pleine campagne de playoffs, après 2016 et sa ruade sur LeBron James dans le game 4 des Finales NBA. Il avait déjà payé son passif à ce moment-là, puisqu'il avait déjà éjecté un peu plus tôt en post-saison pour un geste similaire sur Steven Adams.

C'est donc sans leur capitaine défensif et cadre historique que les Warriors vont préparer le game 3 déjà crucial. Steve Kerr va devoir trouver une formule qui permette à son équipe de ne pas prendre l'eau défensivement face à l'une des meilleures attaques de la ligue. Les Kings, eux, vont débarquer à San Francisco avec un moral encore plus élevé et en croyant encore plus en leur chance.

Shaq défend Draymond : "J'aurais fait la même chose"