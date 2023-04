Shaq défend Draymond : “J’aurais fait la même chose”

Shaquille O'Neal n'est pas de ceux qui s'offusquent du comportement de Draymond Green et du geste qui lui a valu une expulsion dans le game 2 contre Sacramento. Sur le plateau d'Inside the NBA, Shaq a expliqué qu'il comprenait la réaction de l'intérieur des Warriors, coupable d'avoir piétiné Domantas Sabonis après que ce dernier lui a attrapé la cheville.

"Un mauvais geste entraîne un autre mauvais geste. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je ferais exactement la même chose que Draymond. Ne m'attrape pas le pied, c'est tout. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Essayer de repartir en courant et tomber ? Je suis au-dessus de toi et tu es sur le chemin. Il est possible que tu te fasses piétiner.

Bien sûr que c'était une action 'dirty', mais ne m'attrape pas. Kenny, est-ce que tu veux que je me mette au sol pour qu'on voit quelles sont les options ?"